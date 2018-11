2 nov 2018 13:10

''L'ALLIEVA'' (21,5%) DOPPIA LA REPLICA DI ''PERFETTI SCONOSCIUTI'' (10%) - GRECO (4%) RECUPERA SU FORMIGLI (5,4%) - ''PECHINO'' FA POCHINO (7,4%) - BENE 'XFACTOR' CON STING (5,7%) - I CAMIONISTI DI CHEF RUBIO (4,1%) - PALOMBA (4,1-3,8%) VS GRUBER (8,4%) - OGNISSANTI CAMBIA I PALINSESTI DEL DAY-TIME: 'FORUM' (11,2%) VS ISOARDI-MINI (11,8%), MENTRE AL POSTO DELLA D'URSO C'È LA REPLICA DI MORANDI (8,6%) VS FIALDINI/TIMPERI (14-16,3%) - BRU-NEO (10,8%) - STRACULT (3,7%) - GIALAPPA (7,4%)