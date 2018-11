''L'ATTENZIONE MEDIATICA SU DI ME NON FINIRÀ MAI'' - LA ''MARCHESA'' (TRA VIRGOLETTE) D'ARAGONA È PASSATA DIRETTAMENTE IN MODALITÀ RE SOLE: ''IO SONO QUELLO CHE LA GENTE VUOLE E PENSA. I NOBILI SONO PAZZI DI ME. ALTRIMENTI…'' - MA POI RIVELA: ''MIO PADRE SUONAVA IL PIANOFORTE E MIA MADRE, CHE ASSOMIGLIAVA A GRACE KELLY, CANTAVA. DA LORO HO RICEVUTO UN INSEGNAMENTO FONDAMENTALE…''

Pierluigi Diaco per "Oggi"

L'appuntamento è fissato per le 17. Squilla il telefono: "Mi perdoni, adorato. Mio malgrado dobbiamo spostare l'intervista alle 17.10. Sto prendendo il thè, per me è un momento sacro". Daniela Del Secco, per "identificazione personale" Marchesa d'Aragona, il siparietto di cui sopra se l'era studiato con tenera cura, non c'è dubbio alcuno. Pur di esaltare il rito quotidiano del thè, pur di montare la panna sulle sue presunte abitudini signorili ormai a favore di telecamera, pur di offrire un'immagine di dama elegante, in bilico tra gioco, verità e verosimiglianza, sarebbe pronta a tutto, compreso godere con orgoglio sinistro per l’ostentata laurea in Estetologia (“Esiste, eccome!”).

Sto al gioco e attendo dieci minuti. Richiamo e la marchesa, genialmente costruitasi a tavolino per pura velleità televisiva, risponde così: "Adorato, sono tutta per lei". Al netto di cotanta gratuita teatralità, la signora, se non esistesse, bisognerebbe inventarla: tanto ha detto, tanto ha fatto, tanto ha tessuto, tanto ha sgomitato che alla fine, daje e daje, la tv che conta (e che fa ascolti) si è accorta del suo genio, della sua furbizia, del suo parlar forbito e, soprattutto, della sua momentanea utlità.

Il personaggio è perfetto: Daniela Del Secco si comporta da diva, parla e pensa come un’icona biondissima che, grazie all'enorme visibilità ottenuta dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, è riuscita a "esorcizzare" e compiacere quella fame di successo che da sempre alberga dentro al suo complesso mondo interiore.

Devo chiamarla Marchesa?

"Marchesa d'Aragona, prego”.

Marchesa d’Aragona “per identificazione personale”. Lei è un genio.

"Non sono un genio, sono semplicemente nata da nobile famiglia e su questo non ci sono più dubbi".

Persevera.

"Non devo dimostrare alcunché a nessuno. Per tutti sono la Marchesa d'Aragona. Se dici Cavaliere, gli italiani pensano a Silvio Berlusconi. Se dici Avvocato, il simbolo è Gianni Agnelli. Se dici Marchesa, chiunque ormai pensa a me".

Questa strategia l’ha inventata suo genero, bravissimo avvocato veneziano?

"No, nè lui nè altri. Da trent'anni mi occupo di ricerca dermocosmetica e ho voluto ideare un brand che identificasse i miei prodotti con la mia persona. Da qui l'idea di registrare il marchio "Marchesad'Aragona". L'ho fatto io prima che lo facesse qualcun altro".

Furba, furbissima.

"Non lo sono affatto. Sono una donna molto sincera e dico sempre ciò che penso".

Allora mi racconti con sincerità dei suoi genitori.

"Papà suonava il pianoforte e mamma cantava. Da loro ho ricevuto un amore infinito e ringrazierò sempre mio padre per avermi insegnato il significato delle parole "onore" e "onorabilità". Pensi che in casa si parlava rigorosamente sotto voce".

Sì, vabbè...

"Glielo assicuro. Mamma, che assomigliava molto a Grace Kelly, ripeteva: ‘L’interlocutore si deve avvicinare per sentire cosa diciamo’. E aveva ragione”.

La gente per strada cosa le dice?

"Complimenti e frasi belle. Per esempio: ‘Adorata, lei per noi non è soltanto una marchesa: è la nostra adorata regina’. Ha capito?”.

Addirittura! Ma regina di cosa?

"Regina del saper vivere, del bon ton, della serenità e della gioia. Alcuni aggiungono pure che porto fortuna".

Non mi dica che si è autoconvinta di essere tutto questo per davvero?

"Adorato, sono quello che la gente vuole e pensa".

In molti pensano anche che lei sia un’allegra millantatrice. Ci è o ci fa?

"Io sono io e la gente mi ama”.

I nobili romani ce l’hanno con lei. Non la inviteranno più alle feste.

"Si sbaglia di grosso. I nobili romani sono pazzi di me. Al matrimonio di mia figlia Ludovica c’era la migliore aristocrazia italiana: il principe Guglielmo Giovannelli Marconi e il marchese Giuseppe Ferrajoli erano i primi testimoni della sposa. Se non fossi stata apprezzata e gradita, pensa che mia figlia avrebbe avuto delle nozze così?".

Così come?

"Nobile, principesco".

Se lo dice lei...

"Adorato, lo dice la Marchesa d'Aragona".

In tv, rivolgendosi proprio a Ludovica, ha detto: “Sii fiera di me”. Significa che qualche volta non lo è stata?

"Ma scherza? Mia figlia è la prima fan. Abbiamo un rapporto viscerale: l'ho cresciuta da sola. Siamo molto complici: fu lei a spingermi a partecipare a Pechino Express".

In che senso?

"Mi disse che in quella trasmissione avrei potuto far vedere a tutti la combattente che sono. Ludovica è la mia prima consigliera: per me è come un quadro di Renoir con delle contaminazioni di Kandinsky. Non solo: a lei ho anche dedicato un profumo della mia linea".

Veniamo alle accuse contro di lei: faceva l’estetista.

"No. Sono laureata in Estetologia: L'estetista sta a me con l'infermiere al dottore".

Faceva i massaggi in spiaggia.

"Adorato, se questa vuole essere una barzelletta, non è nemmeno degna di risposta".

Era una televenditrice.

"Mai fatto televendite in vita mia, ma se qualcuno avesse voglia di chiamarmi, la Marchesa è pronta".

S’incazza se la chiamano opinionista.

"Mi arrabbio molto perchè io faccio la giornalista da ventisei anni. Mi proclamò tale il mitico Franco Abruzzo. Sono una giornalista prestata alla tv".

Quando finirà tutto il clamore mediatico intorno a lei, ci soffrirà. E non è una domanda.

"Adorato, si sbaglia. L'attenzione mediatica su di me non finirà mai"

