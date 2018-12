''W L'ITALIA'', MA SOLO IN RADIO - RTL 102.5 VINCE IL RICORSO CONTRO MEDIASET. MA GERRY GRECO AVEVA GIA' DOVUTO CAMBIARE IL TITOLO DEL SUO PROGRAMMA SU RETE4: È UGUALE A QUELLO CHE DA 20 ANNI È IL MARCHIO (REGISTRATO) DELLO SHOW DI PUNTA DELLA RADIO DI SURACI - MEDIASET AL TITOLO HA DOVUTO AGGIUNGERE ''OGGI E DOMANI'' DOPO L'INIZIALE CAMPAGNA PUBBLICITARIA

Dagonews

gerardo greco w l italia

RTL 102.5 vince il ricorso (il cosiddetto ''700'', per le questioni civili urgenti) contro Mediaset per l’utilizzo del marchio “W L’ITALIA” nel programma condotto da Gerardo Greco su Rete 4. Il Tribunale di Roma ha inibito, con effetto immediato, “...alla Reti Televisioni Italiane-R.T.I. s.p.a. di utilizzare, anche quale titolo o testata di trasmissione televisiva, il marchio W L’ITALIA nella sua versione grafico figurativa per la quale era stata richiesta inizialmente la registrazione del marchio, così come per la parte denominativa equivalente, dal momento della comunicazione della presente ordinanza, nonché va ordinato il ritiro di eventuale materiale pubblicitario riportante detto contrassegno entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima…”.

w l italia rtl

Il Tribunale ha, inoltre, riconosciuto come vi sia il concreto rischio di confondibilità dei marchi delle due trasmissioni e che, quindi, Mediaset possa trarne “… un indebito vantaggio pubblicitario a seguito dell’uso di un marchio già utilizzato da una radio tra le più seguite per una trasmissione con ottimi ascolti”.

Nel frattempo, Mediaset ha cambiato il nome del programma in ''W l'Italia, oggi e domani'', e questo ai giudici basta per non configurare l'illecito, pur disponendo per il futuro che il marchio è registrato dalla radio di Suraci.

L'ANTEFATTO: W L'ITALIA! SÌ, MA QUALE? - RTL 102.5 STA PENSANDO DI PORTARE MEDIASET IN TRIBUNALE: GERARDO GRECO, NUOVO DIRETTORE DEL TG4, HA SCELTO ''W L'ITALIA'' COME TITOLO DEL SUO PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO POLITICO IN ONDA DA GIOVEDÌ PROSSIMO. PECCATO CHE DA VENT'ANNI SIA IL MARCHIO (REGISTRATO!) DELLO SHOW DI PUNTA DELLA PRIMA RADIO ITALIANA

suraci rtl 102 5

http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-italia-si-ma-quale-rtl-102-sta-pensando-portare-182460.htm