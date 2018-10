DAGOSELECTION

Aladino‏ @Aladino_Rm

Da qualche mese a questa parte, Ilary Blasi floppa con qualsiasi cosa le viene affidato (“Wind summer festival”, “Balalika” su Canale5, ndr).

Ieri Grande Fratello a 3.200.000, roba da chiusura immediata #GFvip

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Boom di ascolti per #lavitapromessa che chiude con 6.115.000 telespettatori e il 26.18% di share. A sorpresa con il caso Del Santo cala il #gfvip che si ferma a 3.2 milioni e il 18,99% di share con chiusura all'una e mezza di notte.

Michele Gessa‏ @MeanGorgeous

Queen Ilary felicissima anche oggi #GFVIP

BubinoBlog‏ @bubinoblog

Sovrapposizione tra Luisa Ranieri e Ilary Blasi #AscoltiTv #LaVitaPromessa 6.115.000 26,18% #GFVIP 3.882.000 16,60%

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

In sovrapposizione la fiction va dieci punti sopra il reality: 6,1 milioni e 26,16% vs 3.882.000 e 16,6%. #gfvip #lavitapromessa

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Il GFvip2 dell’anno scorso non era mai sceso sotto il 23%.

Ora alla seconda puntata siamo già al 19%, mi dispiace perché resta uno dei miei reality preferiti ma quest’anno non riesco proprio a interessarmi.

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Non giudico la decisione della Del Santo. Giudico quella di Mediaset. Sarà un boomerang. #GFVIP

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

Questa cosa di lory del santo andrà a finire male quotata a 1.01 #gfvip

Elia‏ @elijah85

Lory non benissimo eh. #GFVIP

Maurizio Kostanzo‏ @MauryKostanzo

Ma era proprio necessario fare rivivere a Lory la tragedia per due punti in più di share? Poi si dice che è solo Barbara d’Urso a fare la tv del dolore, vero Alfonso? #gfvip

Eva Zuccari‏ @EvaElisabetta

Ma pure il "mi dissi" era sul gobbo di Ilary? #GFVIP

Luca Dondi‏ @lucadondi94

Io amo Ilary, la sua schiettezza e battuta pronta. Ma qua si vede tutta l’inesperienza che si porta dietro: poco empatica, legge le domande scritte sul copione e non va di cuore. Non riesce ad intervistare. Ha ancora da imparare. Qui una Silvia sarebbe stata eccellente. #GFVIP

trashitaliano.it @trash_italiano

Parliamo di Fabio Basile? #GFVIP

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

Comincio a pensare che alla prima edizione #GFvip Ilary Blasi ci abbia solo ed esclusivamente colpito con l’effetto novità. Ci siamo fatti buttare il fumo negli occhi dopo anni di Marcuzzi al GF. A distanza di 3 anni emerge drammaticamente tutta la sua poca “competenza”.

Massimo Galanto‏ @GalantoMassimo

Immaginate come sarebbe andato il momento #LoryDelSanto con la sola Ilary Blasi a gestirlo, senza #Signorini. #GFVIP

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Il momento con Lory Del Santo in studio l’avrei evitato. Una cosa così personale va affrontata con l’intimità che ha scelto la Toffanin a Verissimo (è stato fatto uscire anche il pubblico) e non in mezzo ad un’arena #GFVip

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Son d’accordo con la scelta di Lory di entrare al #GFVIP, ma non credo fosse necessario nuovamente il racconto in diretta. Bastava farla entrare e magari mandare in onda un pezzo della lunga e perfetta intervista a Verissimo. Così si rischia di fare ascolti sulla tragedia. #GFVIP

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

Sono stato il primo a dire di non giudicare il dolore di questa donna. Ma non era questo il modo di spettacolarizzarlo. Ci teneva così tanto ad entrare? Pensa sia il meglio per lei? Fatela entrare come gli altri, non dedicandole un ansiogeno centro del palco. #GFvip

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Io quando parla Alfonso. #GFVIP

Massimo Galanto‏ @GalantoMassimo

"Appena ho saputo della morte di mio figlio la prima cosa che ho fatto è stata chiamare la produzione del #GFVip". #LoryDelSanto

Francesco Canino‏ @fraversion

non voglio giudicare la scelta di Lory Del Santo: ma siamo sicuri che stia proprio bene? #GFVIP

• Sil • ? ?‏ @_lasilviaaa

Lo sguardo di Lory Del Santo è talmente spento e perso nel vuoto che mi fa venire i brividi. #GFvip

?‍?Matte?‏ @MattewGra

“David, l’unico figlio che ti è rimasto!” Signorini ma che CAZZO di sensibilità hai? Non ho parole. SCHIFO. #GFVIP

Serena ?‍? ♥‏ @Bianchi96Serena

#Gfvip La delicatezza di Alfonso nel dire "l'unico figlio che ti è rimasto" a Lory Del Santo è il frutto dell'estinzione dell'ultimo neurone che gli era rimasto.

Luca Vismara‏ @LucaVismara

No, però una frase come “l’unico figlio che ti è rimasto” non potete sbatterla così in faccia a Lory Del Santo. #GFVip

Luca Dondi‏ @lucadondi94

“C’è il tipo che ti piace, comportati normalmente” #GFVIP

Pasquale‏ @pakywood

La Del Santo è palesemente poco lucida. Spettacolarizzarla equivale più o meno a quando la Sara Tommasi veniva messa a fare i porno da drogata. #GfVip

Francesco Canino‏ @fraversion

se la "terapia" significa stare a giustificarsi con Maurizio Battista, i dubbi sulla presenza di #LoryDelSanto aumentano sempre di più. #GFVIP

dany92‏ @ypsilon2011

Ragiona meglio lory del santo distrutta dal dolore rispetto a quei 4 mentecatti che sono li dentro #gfvip

Matteo Tascà ?‍?‏ @matteo_tasca

Lory del Santo non ha fatto male a nessuno. Non parla a nome di nessun altro all’infuori di lei. Ma chi cazzo siamo noi per dirle che è sconveniente fare il suo lavoro? #GFVIP

Eli‏ @ElMM__

Monte: “Voglio arrivare fino in fondo e farmi conoscere” MONTE CON TUTTO IL BENE MA FRANTUMI LE PALLE NEI PROGRAMMI MEDIASET DA OTTO ANNI TI CONOSCO MEGLIO DI MIA MADRE MI RICORDO QUELLO CHE DICEVI NELLE ESTERNE A TERESANNA #GFVIP

Diego T. ?‏ @Caustica_mente

Monte - Salemi, per niente romanzata/citofonata/costruita questa pseudo-storiella. #GFvip

LALLERO‏ @SeeLallero

"Valerione che non ritiene stimolante la Mazza" bene. #GFvip

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Ma che palle con sta roba di Silvestrin! Fate entrare Bianca Berlinguer per una sorpresa a Valerio Merola almeno diamo una svolta a sta puntata. #GFVIP

salemi francesco monte