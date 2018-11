DAGOSELECTION

Fabrizio Delprete‏ @FabrizioDelpret

#Salvini ha lasciato la #Isoardi Ora può tranquillamente costruirsi la quarta “famiglia tradizionale”.

Alessio Viola

@alessioviola

++Isoardi, Conte assume interim++

laura cesaretti

@lauracesaretti1

Mi chiedo: a parte la fiera del cattivo gusto e il gossip da balera, è rassicurante che una signorina così esuberante possa mandare in giro (o meno) fotine e aneddoti su un ministro dell’Interno/vicepremier?

matteo salvini torna single

Maice‏ @MaialiNelCielo

#Isoardi

Il Serpe loco™‏ @sempreciro

Grazie #Isoardi: ora ci tocca sopportare pure un Salvini che non scopa più.

Prugna‏ @opificioprugna

La #Isoardi ha mollato #Salvini. Prendete esempio. ( Francesco Giamblanco @cicciogia )

elisa ?‏ @lokied_sun

Ma si può fare causa alla #Isoardi per gli incubi che avrò dopo quella foto che ha condiviso?

Le frasi di Oshø‏ @lefrasidiosho

#Salvini #Isoardi, ecco perché è finita

elisa isoardi stira

elena romanazzi‏ @ElenaRomanazzi

#Isoardi Ma il ministro dell’interno ti ha dato l’autorizzazione a pubblicare questa foto privata? Per la fine della storia ti potevi vendicare in altro modo. Roba da pazzi

Riccardo Puglisi‏ @ricpuglisi

Il decoro della Repubblica consiste anche nel fatto che non si pubblichino foto del Ministro dell'Interno nudo a letto. Gli Affari Interni sono altro dagli interni di casa. #Isoardi

Soppressatira‏ @Soppressatira

Oggi la fine di una storia d’amore si annuncia con una foto su Instagram. {@GiovyDean – art: @ilMangla} #isoardi #salvini #salvimaio #manovra #manina #condono #prescrizione

matteo salvini luigi di maio

BufalaNews‏ @Labbufala

La #Isoardi lascia #Salvini con un post.

matteo salvini elisa isoardi

julia ?‏ @inprocinto

A voi sembra normale che questa soggetta pubblichi un selfie scattato a letto post coito per annunciare sui social la fine della sua storia con un Ministro della Repubblica? Le nostre Istituzioni ormai hanno perso tutto: valori, principi, e adesso anche la dignità. #Isoardi

Alessia Morani‏ @AlessiaMorani

Ecco l’ennesima puntata della soapopera sudamericana “I Salvinos desnudi”. Mentre l’Italia piange le vittime del maltempo e dell’abusivismo, la #Isoardi ci fa vedere #Salvini a letto mezzo nudo in un albergo. Non un concorrente di temptation island: IL MINISTRO DEGLI INTERNI

Soppressatira‏ @Soppressatira

Elisa Isoardi commenta su Instagram la fine della storia con Salvini con un romantico «quello che avremmo dovuto darci ancora». A chi lo dici… anch’io aspetto da lui la Flat Tax. {@GiovyDean} #isoardi #salvini

BufalaNews‏ @Labbufala

elisa isoardi matteo salvini

Insanabili divergenze tra #Salvini e #Isoardi

Mauro Bortone‏ @BortoneMauro

La #Isoardi lascia Salvini: "Grazie di tutto Matteo ma mo stiratele da solo quelle felpe de merda"

Soppressatira‏ @Soppressatira

Isoardi annuncia su Instagram che con Salvini è finita. {@GiovyDean – art: @ilMangla} #isoardi #salvini

elisa isoardi luigi di maio

francesco cruciani‏ @fra_c22

Effettivamente, il fatto che da qualche settimana #Salvini non utilizzava più camice, ma solo felpe scroccate a protezione civile e forze dell'ordine, qualcosa doveva far sospettare. #Isoardi

Sofia Marinelli‏ @TopaM79

La #Isoardi mi spieghi perché quello che le ha spezzato il cuore è #Salvini ma quelli che vengono puniti con quest'agghiacciante foto d'addio siamo noi...

elisa isoardi

BufalaNews‏ @Labbufala

La #Isoardi: "Ho lasciato #Salvini perché continuava a chiamarmi Claretta".

Paolo Roversi‏ @paoloroversi

Io la #Isoardi la invidio. Lei se n'è liberata mentre noi ce lo dobbiamo tenere per non si sa per quanto...

TRUMPO‏ @iltrumpo

Dopo Albano e Romina, si divide un'altra coppia dello spettacolo. #Isoardi #Salvini

Giorgio Nordo‏ @Giorgio_Nordo

+++ ESCLUSIVO: il vero post instagram della #Isoardi +++

elisa isoardi vero post instagram

Francesco Canino‏ @fraversion

sì, ok, la #Isoardi ha mollato Salvini. Ma la vera notizia è che si è liberata di Andrea Lo Cicero, declassato da "co-conduttore" a inviato (con rvm registrati) de #laprovadelcuoco. C'hanno messo tre mesi a capire che era completamente fuori contesto.

ArmandoPica‏ @armandopica

SONDAGGIO: Secondo voi la #Isoardi finirà a condurre:

1) L'oroscopo notturno su Rai2.

2) Annunciare i Bellissimi di Rete4.

3) Le televendite delle candele YankeeCandle su QVC?

matteo salvini su tinder

Saro Newcombe‏ @saronewcombe

È il momento di reagire #Isoardi

Mario Bianchi #noalgovernofascista‏ @mariobianchi18

Tranquilli, a tutto c'è rimedio. #Isoardi

matteo salvini and friends

salvini isoardi ELISA ISOARDI ANNUNCIA LA FINE DELLA STORIA CON SALVINI elisa isoardi a sabaudia. sola su instagram, in compagnia nella realta