''LORY DEL SANTO HA PROSTITUITO IL SUO DOLORE. NON NE PARLERÒ MAI PIÙ'' - VIDEO: SCONTRO A 'MATTINO 5' TRA DIACO E L'EX FIDANZATO DI LORY, CHE DIFENDE LA SUA SCELTA DI ENTRARE AL 'GF VIP' DOPO IL SUICIDIO DEL FIGLIO: ''SE LEI PENSA DI TROVARE AFFETTO E TERAPIA IN UN REALITY, HA UNA SCALA DI VALORI CHE ONORA IL PERSONAGGIO MA TRADISCE LA PERSONA''. ENRICA BONACCORTI: ''NON È MICA COME ELENA SANTARELLI CHE…''

Lo scontro tra Diaco e l'ex di Lory del Santo

Gennaro Marco Duello per https://tv.fanpage.it/

A Mattino Cinque si parla di Lory Del Santo. A due giorni dall'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, i rapporti tra i concorrenti sembrano già essere cambiati. Nel salotto moderato da Federica Panicucci, ci sono Pierluigi Diaco e Vittorio Cecchi Paone che in particolare rivolgono parole critiche per la scelta di Lory Del Santo.

pierluigi diaco rocco pietrantonio

Le parole di Pierluigi Diaco

Nella piccola tribuna di opinionisti, recita il ruolo più duro Pierluigi Diaco, il quale ritiene che lei stia sfruttando un dolore privato all'interno di un gioco. Pertanto, il gioco risulterebbe inquinato e falsato, come sostiene anche Enrica Bonaccorti seduta accanto al giornalista. Queste le parole di Pierluigi Diaco.

Insindancabile la sua decisione. Se una persona che vive un lutto, lo rende pubblico trovando dei surrogati, e in questo caso la rete affettiva e i rapporti affettivi, se tutto questo lei lo cerca e lo trova nel mondo della televisione, con tutto ciò che la tv comporta, ha una scala di valori che francamente onora il personaggio ma tradisce la persona. Se Lory Del Santo avesse scelto di fare una conversazione in forma scritta e non avesse partecipato al Grande Fratello, non ne staremmo a parlare. È lei che si è prostituita a un meccanismo che tradisce il suo dolore. […] La signora pensa di potersi consolare a scopo terapeutico. Ma la signora non è in grado di dire a se stessa di cosa ha bisogno, perché è priva di quella struttura comportamentale per affrontare il dolore. Il dolore ha bisogno di rispetto per essere vissuto.

pierluigi diaco rocco pietrantonio

La lite con Rocco Pietrantonio

Pierluigi Diaco ingaggia una lite a distanza con Rocco Pietrantonio, l'ex di Lory Del Santo accusato dal giornalista di essere presente solo per sfruttare il nome della soubrette con cui ha vissuto dal 2008 al 2011: "Ti trovo squallido, sei di una modestia culturale. Sfruttate la televisione in modo cinico". Toni alti che Federica Panicucci riesce a trattenere a fatica, soprattutto dopo che Pierluigi Diaco giura di "non partecipare più per parlare di storie del genere".

Vittorio Cecchi Paone e l'anedonia: "Non è una patologia"

enrica bonaccorti rocco pietrantonio

Anche l'impostazione di Vittorio Cecchi Gori è critica, seppur solidarizzando con la condizione di Lory Del Santo spiega: "Ventiquattro ore su ventiquattro non le fa e non le farà bene, come non farà bene agli altri. Lo avevamo previsto. Sono terrorizzati". Quando va in onda un filmato che mostra la soubrette provare a spiegare ai concorrenti che cosa è l'anedonia, Cecchi Paone chiarisce l'errore di natura medica:

Lory Del Santo è confusa, non riesce lei stessa a spiegare cosa è successo al figlio. Perché non sa che l'anedonia non è una patologia, ma un sintomo.

Altra osservazione corretta: "Il Grande Fratello ci ha sempre mostrato la vita e l'amore. Questa volta è entrata la morte, ci mostra la morte. Che sia entrata la morte nel Grande Fratello è una brutta novità".

lory del santo

GF VIP, LORY DEL SANTO SCATENA IL CAOS: SCONTRO TRA DIACO E L’EX ROCCO

Da www.gossipetv.com

La presenza di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip continua a creare polemiche in tutta Italia. In particolare, negli studi televisivi si nota come l’opinione sia divisa a metà. Da una parte c’è chi trova la partecipazione dell’attrice al reality un errore e dall’altra coloro che invece appoggiano la sua decisione. Ed ecco che proprio per questo motivo arriva un duro scontro tra Pierluigi Diaco e Rocco Pietrantonio. Il giornalista ha alzato il tono della voce a Mattino 5, rivelando di provare schifo per tutta questa situazione.

lory del santo gfvip.

Secondo Pierluigi non si dovrebbe parlare in televisione del dolore che una madre vive per la perdita di un figlio. In particolare, Diaco è convinto che Rocco stia sfruttando il suo ruolo di ex fidanzato per andare in televisione a parlare di Lory. “Mi vergogno da solo”, dichiara a gran voce Pierluigi. Pietrantonio cerca di rispondere alle critiche del giornalista, ma senza successo. Infatti, questa vicenda provoca in Diaco un certo nervosimo.

lory del santo gfvip rocco pietrantonio e lory del santo

rocco pietrantonio e lory del santo.2 LORY DEL SANTO E ROCCO PIETRANTONIO ROCCO PIETRANTONIO