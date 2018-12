''L'UNITÀ'' FA UN SALUTO (A) ROMANO - L'EX CONDIRETTORE PERDE CONTRO STEFANELLI, L'AMMINISTRATORE CHE LO LICENZIÒ PER ASSENTEISMO: DOPO LA SCONFITTA AL REFERENDUM ''NON SI ERA PIÙ PRESENTATO IN REDAZIONE'' - LUI, DALEMIANO, POI BLAIRIANO, MONTIANO, MONTEZEMOLIANO, RENZIANO, HA QUERELATO. ORA DOVRÀ PAGARE PURE LE SPESE PROCESSUALI VISTO CHE NON HA FORNITO PROVE. MA TWITTA: ''IN APPELLO PORTO DOCUMENTAZIONE''