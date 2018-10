''PAPÀ HO FATTO UN PORNO'' - LO SCHERZO DELLE 'IENE' A RED CANZIAN, CHE SCOPRE IL TRAILER DI UN FILM HARD CON PROTAGONISTA LA FIGLIA. E CON LE CANZONI DEI POOH COME COLONNA SONORA!'' - ''CHIARA SEI UNA Z*CCOLA IN QUEL VIDEO''. E DOPO, L'INTERVISTA SUI SUOI AMORI, LE CONQUISTE E LA VITA NELLA STORICA BAND

Lo scherzo delle ''Iene'' a Red Canzian: il porno della figlia

Emanuele Ambrosio per www.ilsussidiario.net

chiara canzian lo scherzo delle iene 4

Questa volta Le Iene sono state beffate da colui che avrebbe dovuto essere vittima del loro scherzo. Red Canzian non ha creduto fin dall'inizio al video che mostrava la figlia Chiara impegnata in un film hard mettendosi alla ricerca di una possibile telecamera all'interno dello studio. Il ritrovamento è stato rapido, tanto che la produzione ha dovuto poi organizzare anche un' intervista al bassista dei Pooh per coprire il tempo a disposizione. Lo scherzo è finito male e Le Iene sono costrette a svelare tutta la verità.

Divertente la chiusa di Red Canzian quando ha scoperto ufficialmente lo scherzo: "A me mi inc*late solo se mi legate in dodici!". L'errore commesso da Le Iene, scoperte in pochissimi minuti, si è ripetuto anche poco dopo, quando al musicista sono state chieste spiegazioni sulle vecchie voci di flirt con Loredana Bertè. In quel momento però non sono andate in onda le immagini della cantante ma quelle di Guendalina Tavassi che ha imitato la Bertè durante la puntata di Tale e quale show dello scorso venerdì. [Agg. di Dorigo Annalisa]

LUI NON CI CASCA

chiara canzian lo scherzo delle iene 3

Red Canzian non è caduto nella trappola dello scherzo delle Iene i cui complici sono stati la figlia Chiara e il fidanzato Sandro. Le Iene hanno girato un finto film porno la cui protagonista era proprio la figlia del bassista dei Pooh. Il musicista, però, conoscendo bene la figlia non ha creduto fin dall’inizio alla storia raccontata e insieme al genero ha iniziato a cercare le telecamere all’interno del suo studio, trovandole in poco tempo. Il bassista ha mostrato di conoscere molto a fondo la figlia, ma anche il mondo dello spettacolo: “Mi inculate solo se mi legate in dodici. Chiara sei una zoccola in quel video”.

Red e Chiara hanno dimostrato di avere un forte legame e se da adolescente era il padre ad essere geloso della figlia, ora è Chiara ad avere quello stesso atteggiamento quando vede Red parlare con donne che non conosce. E tra i Pooh, rivela il bassista, era Stefano quello che rimorchiava di più “perché era l’unico single”. (Agg. Camilla Catalano)

LA FIGLIA PROTAGONISTA DI UN FILM HARD

chiara canzian lo scherzo delle iene 2

Red Canzian è stato preso di mira da una Iena, Mitch, che ha deciso che il bassista dei Pooh sarebbe stato uno dei protagonisti di un suo scherzo. Il musicista si è trovato davanti agli occhi alcune scene di un filmino hard, basato sulle musiche dei Pooh, in cui la protagonista era proprio la figlia, Chiara Canzian. Alex Bastone (nome d'arte dell'attore del filmino) e Chiara hanno girato alcune scene di “Piccola Ketty e il grande bastone” per le quali la Canzian si è prestata in parte, mentre altre immagini sono state montate ad arte. Come reagirà Red Canzian quando capirà che la protagonista del primo porno della storia con le musiche dei Pooh, con sottotitolo “Grandi successi per grandi bastoni”, è proprio sua figlia? (Agg. Camilla Catalano)

VITTIMA DI MITCH

chiara canzian lo scherzo delle iene

Tornano Le Iene Show in prima serata su Italia 1. Al timone della nuova edizione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Tra i vari servizi della puntata in onda mercoledì 17 settembre 2018 in prima serata su Italia 1, il pubblico potrà assistere ad uno scherzo. A cadere nella trappola della Iena Mitch è Red Canzian, uno degli storici componenti dei Pooh. Il cantante e produttore discografico, che abbiamo alcuni mesi fa nel programma “Ora o Mai Più” di Amadeus, sarà protagonista di uno scherzo davvero divertente. La Iena Mitch con la complicità della figlia Chiara Canzian, di professione cantautrice, hanno fatto credere al cantante che sua figlia ha partecipato ad un film per soli adulti. Come avrà reagito il cantante?

pooh nozze salzano

CHI E' RED CANZIAN

Classe 1951 Bruno Canzian, detto Red, è nato il 30 novembre a Quinto di Treviso. Fin da bambino si appassiona alla musica cominciano a suonare la chitarra nell’epoca del beat. Durante la seconda metà degli anni ’70 partecipa a diversi concorsi di canzoni in Veneto e poco dopo entra nel gruppo dei Prototipi. Con la band suona per i locali della Riviera e pubblico anche un LP. La band intanto cambia nome in Capsicum Red e partecipano al Festival con “Ocean”, brano che viene scelto dalla Rai come figlia del programma “Rai…e ti dirò chi sei”.

Proprio durante la partecipazione al Festivalbar, Red incontra i Pooh. Nel 1973, dopo l’addio di Riccardo Fogli, i Pooh sono alla ricerca di un bassista e Red si presenta al provino pur non avendo mai suonato il basso. L’artista convince da subito la band diventandone uno dei capisaldi. Con i Pooh ha cantato alcune delle più belle canzoni entrando di diritto nella storia della musica italiana.

POOH ANNI SESSANTA

Non solo i Pooh nella sua carriera, visto che il cantante nel 2014 pubblica “L’istinto e le stelle, il primo album di inediti post Pooh. Nel 2018 è uno dei Big in gara al Festival di Sanremo con “Ognuno ha il suo racconto” classificandosi al quindicesimo posto. Dopo il Festival pubblica l’album “Testimone del tempo” e parte in tour. A giugno 2018 partecipa in qualità di giurato e coach alla prima edizione di “Ora o mai più”.

POOH POOH 8 POOH 9 POOH DEE DEE BRIDGEWATER POOH DA GIOVANI