''LO SCHIACCIANOCI'', DISASTRO IN TUTTO IL MONDO, DA NOI VINCE IL WEEKEND, CON DIETRO IL THRILLER D'AUTORE ''TUTTI LO SANNO'' E POI ''NOTTI MAGICHE'' DI VIRZÌ (657MILA), FILM STRACULT PER GENTE DI CINEMA. POI ''TI PRESENTO SOFIA'', ''FIRST MAN'', ''IL MISTERO DELLA CASA DEL TEMPO''. SOLO 289MILA PER ''OVERLORD'', SOLO 14MILA PER GIPI E 28MILA PER ''OTZI E IL MISTERO DEL TEMPO'' - IN USA TRIONFA ''IL GRINCH'', STACCA JJ ABRAMS E IL BIOPIC SU FREDDY MERCURY

Incassi dell’11 novembre 2018

Marco Giusti per Dagospia

notti magiche 8

Tempo di Natale. Potevamo aspettarcelo. Il Grinch, l’omino verde peloso che odia il Natale, in una nuova versione animata della Illuminations, trionfa nell’America divisa da un Trump più grinchiano che mai, con 66 milioni di dollari in tre giorni, spazzando via sia il biopic su Freddy Mercury Bohemian Rhapsody che lo zombi-nazi movie Overlord prodotto da J.J.Abrams.

Lo Schiaccianoci e i quattro regni della Disney, disastro in tutto il mondo, funziona solo da noi e vince il weekend per la seconda volta con 742 mila euro, che lo portano a un totale di oltre 7 milioni di euro. In Italia, dietro il successo de Lo Schiaccianoci e i quattro regni, troviamo il thriller d’autore Tutti lo sanno di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penelope Cruz ormai pronti per la Domenica In di Mara Venier, 703 mila euro.

lo schiaccianoci e i quattro regni

Terzo è Notti magiche di Paolo Virzì, con 657 mila euro, uno dei film più stracult dell’anno dedicato al mondo del cinema e degli sceneggiatori nella Roma del 1990, ma certo il suo film di minor successo al box office, visto che i suoi ultimi film avevano incassato almeno il doppio alla prima settimana. Ancora al quarto posto con 612 mila euro Ti presento Sofia di Guido Chiesa, comedy con bambina che diventa il maggior successo italiano, almeno finora, della stagione, con un totale di 2 milioni di euro.

TUTTI LO SANNO

Seguono First Man di Damien Chazelle, 703 mila euro, e Il mistero della casa del tempo di Eli Roth con altri 587 mila euro, il brutto film antisovietico Hunter Killer con 405 mila euro. Overlord, bellissimo horror travestito da war movie, o war movie travestito da horror, con tanto di nazi zombie, è solo ottavo con 289 mila euro, dimostrando che in Italia questo tipo di film bizzarro non ha mai funzionato. New entries come Il ragazzo più felice del mondo di Gipi o Otzi e il mistero del tempo di Gabriele Pignotta viaggiano sui 14 mila e 28 mila euro. Boh… Il notevolissimo Zombie contro Zombie solo 3.653 euro in 26 sale.

TUTTI LO SANNO

In America, invece, trionfa Il Grinch, geniale e popolarissimo personaggio ideato alla fine degli anni ’50 dal Dr Seuss, verde e cattivo, capace di odiare così tanto il genere umano da pensare di potergli rubare il Natale, facendo sparire tutti i regali dei bambini e le decorazioni dalle case. 66 milioni di dollari, con un budget di 75, che diventano 78 con gli incassi da 23 mercati diversi, UK 6,5, Brasile 1,3.

E la partita con la Disney è appena iniziata. Bohemian Rhapsody di Bryan Singer (e Dexter Fletcher) scivola al secondo posto con 30 milioni per un totale di 100 milioni e un totale globale di 285. Overlord, prodotto da J.J. Abrams, è terzo con 10 milioni di dollari che diventano 19 con gli incassi internazionali. Con un budget da 38 milioni e una produzione di così buon livello alla Fox si aspettavano qualcosa in più, ma non è affatto un film facile, anche perché non siamo abituati a vedere horror di questo tipo con budget forti e così ben realizzati.

notti magiche 6

Tutta la parte di guerra, che è molta, è davvero ben fatta e credibile. Lo Schiaccianoci e i quattro regni di Lasse Halstrom e Joe Johnston, è quarto con 9 milioni per un torale di 35 e un totale globale di 96. Per la Disney è un disastro. Ancora peggio Millennium: quello che non uccide di Fede Alvarez, al suo esordio in America con 8 milioni di dollari e un quinto posto. Gli incassi globali lo portano a 16 milioni, ma è sempre poco rispetto a un film di forti aspettative e di un budget così alto, 43 milioni. E’ andato bene in Russia, 3,7 milioni di dollari, Messico, 1,2, Australia, 2,4.

millennium quello che non uccide

Ma la vera notizia della settimana è che Venom, 4,5 milioni di dollari questa settimana in America per un totale di 206 milioni, ha sbancato il botteghino in Cina alla sua prima settimana con 118 milioni di dollari, portando l’incasso globale del film a 675.

Tra le uscite mirate notiamo che Beautiful Boy com Thimothée Chamelet, con 776 sale, è arrivato a 1,4 milioni questa settimana con un totale di 5, Boy Eraseddi Joel Edgerton, con 77 sale, a 725 mila. Suspiria di Luca Guadagnino, con 261 sale, a 326 mila dollari per un totale di 1,9. Rispetto alla prima settimana non sta andando benissimo. The Front Runner di Jason Reitman con Hugh Jackman fa il suo esordio questo week end in 4 sale con 56 mila dollari.

millennium quello che non uccide