LO ''SCHIACCIANOCI'' DISNEY TRIONFA IN ITALIA E TRACOLLA NEL MONDO: DA NOI 4,3 MLN, 58 MLN GLOBALI (MA NE È COSTATI 125). È FREDDY MERCURY CHE DOMINA I BOX OFFICE DOVE È USCITO, BATTENDO PREVISIONI E CRITICHE NEGATIVE: 141 MILIONI (52 DI BUDGET) - BENE LA COMMEDIA DI GUIDO CHIESA CON FABIO DE LUIGI E MICAELA RAMAZZOTTI ''TI PRESENTO SOFIA'', 1,6 MLN, PRIMO FILM ITALIANO DELLA STAGIONE A SUPERARE IL MILIONE NEL WEEKEND

Marco Giusti per Dagospia

Incassi del 5 novembre 2018.

Ci mancavano solo Freddy Mercury e i Queen! Trionfa in tutto il mondo, almeno dove è uscito, Bohemian Rhapsody, il biopic sulla vita e le opere di Freddy Mercury, interpretato da un bravissimo ma poco somigliante Rami Malek, 50 milioni di dollari in America e altri 91 da 45 mercati per un totale di 141 milioni con soli 52 milioni di budget. Boom! Alla Fox stappano champagne visto che si aspettavano al massimo 35 milioni di dollari e che il film aveva avuto grossi problemi produttivi, compresa la cacciata del regista ufficiale, Bryan Singer, e l’arrivo di Dexter Fletcher per chiuderlo.

E’ un disastro, invece, Lo Schiaccianoci e i quattro regni della Disney, pasticcio firmato a quattro mani da Lasse Hallstrom, che lo aveva girato, e Joe Johnston, che lo ha ri-girato a riprese finite, 20 milioni di dollari in America con 125 milioni di budget e critiche disastrose. Ahi! Un po’ meglio con gli incassi internazionali, 38 milioni di dollari, per un totale globale di 58 milioni. Ma sempre 125 milioni è costato alla Disney. Dicono che si rifaranno con Mary Poppins Returns e Ralph Spaccatutto. Però è andato bene in Cina, 12 milioni, e da noi, dove è superprimo , grazie al lungo ponte estivo, con 4 milioni 261 mila euro.

In Italia, considerando gli incassi del week end dalla sera del 31 ottobre, dietro a Lo Schiaccianoci che ha esaltato le ragazzine in fissa con le principesse e addormentato i genitori, è secondo il fantasy per ragazzini Il mistero della casa del tempo di Eli Roth, prodotto da Steven Spielberg, 1 milione 937 mila euro, buona commistione di horror e di maghi e maghetti con un bel cast, Jack Black, Cate Blanchett, Kyle Maclachlan.

Terza la commedia di Guido Chiesa con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti Ti presento Sofia,1 milione 575 mila euro al suo esordio, nonché primo film italiano della stagione a superare il milione nel week end. Ben fatto, girato con cura, piace molto ai ragazzini. Quarto è First Man di Damien Chazelle con 1 milione 574 mila euro, seguito da Halloween con 1 milione 457 mila euro per un totale di oltre 3 milioni.

Seguono A Star Is Born con 770 mila euro per un totale di oltre 6 milioni, e Euforia di Valeria Golino, 591 mila euro, arrivato a un totale di 1,2 milione. Maluccio davvero per un film molto lanciato come Millenium: Quello che non uccide con Claire Foy, 416 mila euro. E’ andato male anche l’horror Hell Fest, 567 mila euro, arrivato per la serata di Halloween. Non parliamo di La diseducazione di Cameron Post, fresco di Festa di Roma, 26 mila euro, o di Museo, 46 mila euro.

In America, dietro il trionfo a sorpresa di Bohemian Rhapsody, 50 milioni di dollari, e il disastro di Lo schiaccianoci e i quattro regni, 20 milioni con 125 di budget, troviamo la commedia nera R-rated Nobody’s Fool di Tyler Perry con Tiffany Haddish, 14 milioni, che è una cifra bassina per i film di Tyler Perry, seguito da A Star Is Born, 11, 1 per un totale di 165 milioni e un globale di 293, e da Halloween con 11 milioni con un totale di 150 e un globale di 229.

Suspiria di Luca Guadagnino, presentato questa settimana con 311 sale, incassa un ottimo 946 mila dollari. E’ anche il film che ha maggiormente diviso la critica americana, chi lo ama e chi lo detesta. Sul “New Yorker”, Anhony Lane, sull’edizione cartacea, lo adora, e Richard Brody, sull’edizione on-line, lo massacra (“Sordido, fragile kitsch legato all'Olocausto, fanaticamente chic, con tutta la sostanza politica di una T-shirt del Che”).

Boy Erased di Joel Edgerton con Nicole Kidman e Russell Crowe, con 220 mila dollari in 5 sale ha la migliore media copia della settimana. Sono usciti anche A Private War con Rosamund Pike, biopic sulla vita di Marie Colvin, celebre inviata di guerra inglese, 72 mila dollari con 4 sale, e Bodied di Joseph Kahn, film di rapper, con 50 mila dollari in 14 sale. Pochino.

