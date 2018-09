''TEMPTATIONS'' TWEET! - LA MARINI TRA COTOLETTE E BISTECCONE SPAGNOLO, IL VIDEO ESILARANTE DI LEI CHE LO SEDUCE IN MARE - ''LA VENTURA CHE DEVE GESTIRE LA LITE TRA L'EX MARITO BETTARINI E LA SUA NUOVA FIDANZATA 24ENNE, DOPO ESSERE STATA DA LUI INSULTATA NELL'ULTIMO REALITY. QUESTA È STORIA DELLA TELEVISIONE'' - ''SIMONA PUR DI NON RIDERE MENTRE I DUE LITIGANO SI STA DEFORMANDO LA FACCIA''

Valeria Marini che seduce Ivan (''Trash Italiano'')

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

Nella puntata di stasera: Valeria Marini usa il falò per riscaldare le cotolette. #TemptationIslandVip

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Ivan che per migliorare l’umore di Valeria le porta del cibo: questo vuol dire consolare. #TemptationIslandVip

Mario Manca‏ @MarioManca

Per Valeria «mettersi in discussione» vuol dire chiudersi nell'armadio delle scope senza microfono con Ivan. Ok. #TemptationIslandVip

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Adoro Valeria Marini ai falò: quando si parla di lei bene, quando si parla degli altri o si intromette o va direttamente via. #TemptationIslandVip

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

"Passiamo a Nicoletta, fidanzata di una certa mia vecchia conoscenza" MA IO MI SENTO MALE #TemptationIslandVip

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Simona Ventura che deve gestire il falò di confronto tra Stefano Bettarini (suo ex marito) e la nuova fidanzata resta una delle cose più belle mai organizzate in tv. #TemptationIslandVip

Gianmerlo‏ @the_merlo

A 53 anni fare l'analista alla ragazza classe '94 del tuo ex marito, con cui non è finita bene e che nell'ultimo reality cui aveva partecipato t'aveva pure insultata, DEVE valere una beatificazione in Vaticano. #TemptationIslandVip

contechristino‏ @contechristino

"Da domani dieta" STARTER PACK. #TemptationIslandVip

RAGAZZO COMUNE ?‍?‏ @RAGAZZO_COMUNE

SIMONA VENTURA INSEGNA A ILARY BLASI E ALESSIA MARCUZZI COME SI CONDUCE UN REALITY! #TemptationIslandVip

carico power‏ @poverinob

Simona Ventura sta conducendo un programma con le sole espressioni facciali, ended Barbara d'Urso #TemptationIslandVip

Marco Marfella‏ @ilMenestrelloh

Ci rendiamo conto che Simona Ventura sta consolando da tre ore e mezza la fidanzata del suo ex marito? 25/09/2018 Storia della tv Io c’ero #temptationislandvip

contechristino‏ @contechristino

Simona - Perché non cogli le provocazioni che lancia lui, che gli metteresti la testa nel microonde.

Nicoletta - No io lo fracasso Stefano.

Simona - E lo dici a me, lo capisco benissimo!

Che questa conversazione sia messa agli atti e sui libri di Storia. #TemptationIslandVip

contechristino‏ @contechristino

"Guarda, c'è quello che ti piace. Comportati in modo naturale". #TemptationIslandVip

lana del day‏ @chasingthestars

Non solo #temptationislandvip ma anche un reality sulla famiglia Ventura/Bettarini

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

SIMONA CHE RIDE MENTRE STEFANO E NICOLETTA LITIGANO STO VOLANDO #TemptationIslandVip

Davide Maggio‏ @davidemaggio

Simona pur di non ridere si sta deformando la faccia #TemptationIslandVip

lana del day‏ @chasingthestars

“Ho avuto tutte donne con una forte personalità” detto davanti alla sua ex moglie ma che meraviglia #temptationislandvip

Mario Manca‏ @MarioManca

Immagino che Christopher Nolan sarebbe felicissimo di scoprire che la colonna sonora di Inception è stata il sottofondo di questa scena. #TemptatioIslandVip

contechristino‏ @contechristino

"Allora stai a casa, sii donna. Inizia a cucinare"

- Stefano Bettarini, Anno Domini 2018. #TemptationIslandVip

Selvaggia Lucarelli @stanzaselvaggia

Stefano Bettarini e l’amore: “Io a differenza tua mi preme quello che penso io.” #TEMPTATIONISLANDVIP

Tommi‏ @forbiddentom

Bettarini è la quintessenza del maschio italico ovvero tutto ciò che schifo di più al mondo dopo le borse di Micheal Kors. #TemptationIslandVip

Selvaggia Lucarelli‏ @stanzaselvaggia

A Bettarini qualcuno dovrebbe spiegare che il senso di inferiorità è il suo: deve fingere dispiacere ma è solo orgoglio, deve sminuire la fidanzata per sentirsi il migliore della coppia. E lei naturalmente non capisce di essere manipolata. #temptationislandvip

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

HAI BISOGNO DI UN CULO? #TEMPTATIONISLANDVIP

Selvaggia Lucarelli‏ @stanzaselvaggia

Nicoletta è il perfetto sunto di quel grave problema denominato dipendenza affettiva da narcisista compulsivo. Qualcuno la salvi. #temptationislandvip

contechristino‏ @contechristino

Stefano Bettarini: - Io ti ho portata qua perché volevo vedere fino alla fine quanto fossi maturata.

Also Bettarini: *si toglie lo slip in mare e gioca a lanciarlo coi maroni ciondolanti a mollo* #TemptationIslandVip

lana del day‏ @chasingthestars

Bettarini e Sossio a far serata insieme appoggiandolo alle ventenni #temptationislandvip

trashitaliano.it‏ @trash_italiano

NON TI REGGE LA POMPETTA. #TemptationIslandVip

Fabio Fabbretti‏ @fabiofabbretti

#TemptationIslandVip sale e domina la serata con 4 milioni di spettatori e il 22.21% di share. #UnaPallottolaNelCuore3 si ferma a 3.831.000 e il 16.53%. Niente da fare per #Staseratuttoepossibile (1.440.000 6.6%)

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Uno dei momenti più iconici del 2018. #TemptationIslandVip

carico power‏ @poverinob

PREMIO OSCAR MIGLIOR RISATA NON PROTAGONISTA #TemptationIslandVip

CHOCCATESUSPIGOLO‏ @capatesuspigolo

25 settembre 2018 #TemptationIslandVip

