L'ALTRO TITANIC, QUELLO DEI NAZI - LA STORIA DEL TRANSATLANTICO GUSTLOFF, FATTO COSTRUIRE DA HITLER E AFFONDATO NEL 1945: FU COLPITO DA UN SOTTOMARINO RUSSO, MORIRONO 10.000 PERSONE, TRA CUI 5000 BAMBINI - ARMI, SENSORI E SALVAGENTE ERANO INUTILIZZABILI PERCHE' CONGELATI

Maria Palmero per ‘El Confidencial’

transatlantico gustloff

Tutti conoscono la storia del Titanic, ma non fu l‘unico disastro marittimo e nemmeno il peggiore. Nel 1945, 10.000 tra uomini, donne e bambini, morirono a bordo della Wilhelm Gustloff, salpata da Gdynia, nella Polonia occupata, e diretta a Kiel, Germania del nord, ma attaccata dal sottomarino russo nel Mar Baltico.

ospiti del gustloff 1939

Affondò in meno di 40 minuti, portandosi giù 9343 persone, inclusi 5000 bambini. Sei volte le vittime del Titanic. Erano fuggiti dall’avanzata russa nell’operazione Hannibal, nome dell’evacuazione di soldati, agenti della Gestapo e tanti civili. Tutti morti nell’esplosione, affogati o congelati.

affondamento del gustloff

La nave fu fatta costruire da Hitler non a scopo militare: prima servì come barca da crociera per i tedeschi della classe media, poi per trasportare le truppe di rinforzo a Franco durante la guerra civile spagnola, infine fu usata come ospedale sulle acque. Nel 1938 era anche stata utilizzata come seggio galleggiante per il referendum austriaco sulla riunificazione con la Germania.

crociera sul gustloff gustloff 1937 il titanic nazista gustloff 1939 naziste sul transatlantico il transatlantico gustloff gustloff al porto

Nel 1945 era provvista di armi ma erano congelate e inutilizzabili (così come i sensori e i salvagente), perciò non poté contrattaccare quando il sottomarino russo la centrò con i siluri. A questo si aggiunse il disaccordo sul da farsi fra i quattro capitani a capo del transatlantico. Si salvarono in 900, incluso un bebè. Il Gustloff giace ancora nei fondali del Mar Baltico.