'DOMENICA IN'…FAMIGLIA – DALLA ZIA MARA UNA NAIKE RIVELLI SUPERSEXY CON LA MADRE ORNELLA MUTI ANNUNCIA: “SONO DI NUOVO SINGLE”. E RACCONTA LA FINE DELLA STORIA CON YARI CARRISI - “IL PRIMO BACIO L'HO DATO AL PADRE DI MIO FIGLIO, AVEVAMO 12 O 13 ANNI. IL GRANDE AMORE DELLA MIA VITA? NON L'HO ANCORA INCONTRATO” – VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

naike rivelli ornella muti

Naike Rivelli accanto a mamma Ornella Muti è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. Ovviamente Naike si è presentata in versione sexy, con una camicetta trasparente che lasciava bene in vista l'intimo rosso.

naike rivelli ornella muti elisabetta ferracini mara venier

Con Mara Venier, Naike si è aperta a 360 gradi parlando del suo primo bacio e della fine della sua storia d'amore con Yari Carrisi. «Il primo bacio l'ho dato al padre di mio figlio, avevamo 12 o 13 anni». Tuttavia spiega che il grande amore della sua vita è ancora una chimera. «Non l'ho ancora incontrato». Naike è di nuovo single. A confermarlo è la mamma Ornella Muti: «Gli amori finiscono. La loro famiglia è molto social. È stato un amore andato male».

Ma l'intervista non sembra essere piaciuta granché ai telespettatori, secondo i commenti sui social del programma. In molti accusano le due di essere "noiose", di non sapere cosa dire se non "ridacchiare" e secondo qualcuno, addirittura, "si vede che Ornella non vorrebbe essere qui".

