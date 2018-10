GFVIP: il bacio cannibale di Stefano Sala a Benedetta Mazza

GFVIP: il bacio lesbo tra Martina e Giulia

il bacio di stefano sala a benedetta mazza

1. NOTTE BOLLENTE AL GF VIP: STEFANO ‘DIVORA’ LA MAZZA, MARTINA E GIULIA SI BACIANO, BASILE E IL SUO ’SERPENTONE’

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Al Grande Fratello Vip 2018, lo scorso weekend, si è consumata una notte al bacio, nel vero senso della parola. I concorrenti, invitati a giocare ad ‘Obbligo o Verità’, si sono lasciati andare a ’scherzi’ ed effusioni particolarmente hot. Vedere per credere.

bacio tra giulia provvedi e fabio basile

Sono soprattutto due baci, tutt’altro che a stampo, ad accendere le ore piccole nella Casa. Il più coinvolgente e passionale è quello che si sono scambiati Stefano Sala e Benedetta Mazza, che da giorni ormai ‘amoreggiano’, nonostante lui sia fidanzato. Obbligato da Jane ad usare la lingua, il modello non si è fatto pregare, ’scagliando’ le sue carnose labbra su quelle della Mazza.

bacio tra francesco monte e giulia salemi

L’altro bacio che ha ‘agitato’ i concorrenti è quello che ha visto protagoniste Martina Hamdy e Giulia Salemi. Le due ragazze hanno voluto dimostrare agli intimoriti maschietti come si bacia realmente una donna. E l’hanno fatto senza esitazioni, tra gli incitamenti di alcuni e quasi il ‘disgusto’ di altri (Francesco Monte, che si è definito essere un uomo all’antica, non ha apprezzato).

bacio lesbo tra martina hamdy e giulia salemi

Proprio l’ex tronista, in precedenza, era stato obbligato a baciare Giulia Salemi. Il suo, però, è stato un frettoloso bacio a stampo, che ha deluso le attese della ragazza. Differente, invece, il bacio tra Elia Fongaro e Jane Alexander, tanto voluto quanto trattenuto, complice con ogni probabilità la delicata situazione sentimentale che vive l’attrice fuori dal GF Vip.

Goliardico, infine, il bacio tra Fabio Basile e Giulia Provvedi, dopo che il campione olimpico -spogliato da Ela Weber- ha fatto sapere che il suo “serpentone è a riposo“.

fabio basile

2. GF VIP, FRANCESCO MONTE DISGUSTATO DAL BACIO TRA DUE DONNE: «A ME FA SCHIFO. PER ME NON È NORMALE»

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

fabio basile

La notte bollente vissuta nel weekend al Grande Fratello Vip 2018 ha scatenato anche reazioni che fanno discutere: il bacio lesbo tra Martina Hamdy e Giulia Salemi per qualcuno è fuori da ogni logica. E’ Francesco Monte a condannare quanto successo tra le due concorrenti e, senza microfono, palesa il suo disappunto proprio a Giulia:

“Per come sono fatto io quelle robe per me non esistono sulla faccia della terra. Ma zero! Voi la vedete in un altro modo perché siete aperte, siete del Nord [...] Quelle cose a me fanno schifo“.

bacio tra elia e jane alexander

La Salemi, forse colpita dalle parole di Monte, chiede spiegazioni e lui non esita a darle:

“Vedere due donne che si baciano così con la lingua [...] a me fa schifo. Per me non è normale“.

stefano sala davanti al catfight tra nobildonne

Frasi forti, che hanno scatenato un polverone e ora sull’ex naufrago pende l’accusa di omofobia. Tralasciando la ‘contrapposizione’ -chiamiamola così- nord-sud sulla quale si potrebbe aprire un capito a parte, si fa una gran fatica a non condannare un pensiero come quello Monte. E se pure si fosse deciso di sorvolare, ritenendo il pensiero di Francesco uno scivolone dettato da una sorta di disappunto nel vedere una ragazza che gli piace (o che vogliono che gli piaccia!), in questo caso Giulia, baciare un’altra persona, i tentativi sarebbero stati vani. Il giorno successivo, infatti, il concorrente ribadisce con chiarezza il suo concetto:

francesco monte stefano sala

“Ieri mi sono infastidito con lei (Giulia Salemi, ndDM) per sto fatto. Ho detto ‘io non ho un’apertura mentale tale da accettare un bacio con la lingua tra due donne‘. Io sono rimasto scioccato”

ammette parlando con Martina. E quando Silvia Provvedi lo invita ad una maggiore apertura mentale (“Open your mind”, gli dice), lui non ne vuole affatto sapere:

“No, su alcune cose no, non l’aprirò mai (…) E’ come se avessi visto te con un’altra ragazza, mi fa strano (…) Apertura fino a un certo punto, secondo me”.

francesco monte stefano sala

francesco monte giulia salemi giulia salemi francesco monte giulia salemi fabio basile giulia salemi francesco monte