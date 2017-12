L'INCUBO DI OGNI GENITORE - ECCO IL MOMENTO IN CUI UNA MAMMA LASCIA PER UNA MANCIATA DI SECONDI SUA FIGLIA DI 8 ANNI IN MACCHINA E UNO SCONOSCIUTO TENTA DI RAPIRLA, MA PER FORTUNA LA PICCOLA URLA E... - VIDEO

Da MogazNews

VIDEO ‘UOMO TENTA DI RAPIRE UNA BIMBA DI 8 ANNI’

la madre scende dalla macchina

La polizia australiana sta cercando l’uomo che ha tentato di rapire una bimba a Brisbane. E’ stato ripreso dal circuito delle telecamere di sicurezza dell’Emerald Hotel mentre cercava di prelevare la piccola di 8 anni che era rimasta sola in macchina, ma per fortuna lei ha gridato così forte da metterlo in fuga.

il rapitore segue la mamma

Tutto si svolge in una manciata di secondi: la mamma parcheggia, scende per portare suo figlio in un negozio e lascia l’altra nei sedili posteriori dell’auto. Nel frattempo l’uomo parcheggia il pick up, segue la donna per capire i suoi movimenti e approfitta della sua assenza per aprire lo sportello e prendere la bambina. Le sue urla e il passaggio di un membro dell staff, hanno fatto scappare il malintenzionato.

l uomo tenta di rapire la bimba