L'INFERNO DI HAITI - VIAGGIO FOTOGRAFICO NELLA PRIGIONE DI PORT-AU-PRINCE, LA PIU' CONGESTIONATA DEL MONDO, DOVE PER 22 ORE AL GIORNO STANNO IN 80 IN UNA CELLA PER 20, QUATTRO PER LETTO, SENZA LATRINE - L'80% DEI DETENUTI E' IN ATTESA DI GIUDIZIO, CHE ARRIVA MEDIAMENTE DOPO OTTO ANNI - VIDEO

Kelly MacLaughlin per “Mail On Line”

VIDEO ‘NELLA PRIGIONE INFERNALE DI HAITI’

guardare la tv nella prigione di haiti

Dozzine di uomini emaciati e con le costole a vista sono stipati nell’infermeria della più grande prigione di Haiti. Il cadavere di un detenuto morto per denutrizione giace sotto un telo di plastica. In cella, gli altri, dormono in quattro in una cuccetta o sospesi in amache, ai nuovi arrivati è riservato il pavimento putrido.

cortile prigione di haiti i detenuti sono quasi tutti in attesa di giudizio

Qui, al penitenziario di Port-au-Prince, non esistono le latrine, perciò i carcerati, che stanno in cella 22 ore al giorno, sono costretti a defecare in buste di plastica. Infezioni e malnutrizione ne hanno già uccisi 21 il mese scorso. Durante la breve ricreazione, giocano a carte, a domino o fanno esercizi per sgranchirsi i muscoli.

L’80% di loro non è stato condannato per un crimine, ma sta aspettando la convocazione dei giudici. Se non ti uccide lo squallore, muori comunque pazzo, con la prospettiva della detenzione preventiva indeterminata. Quello di Haiti è il sistema penale più congestionato del mondo, dove si attendono di media 8 anni per un processo.

venditore di sigarette fuori prigione haiti

Le celle per 20 persone ne ospitano 80, i pasti sono serviti due volte al giorno e si tratta per lo più di una piccola porzione di riso. Le scorte di acqua sono al minimo. Quando mancano i fondi per cibo e acqua, sono i detenuti a dover pagare. I morti vengono scaricati in un campo.

infermeria haiti la prigione di 11000 detenuti doccia prigione di haiti ricreazione prigione di haiti il pasto dei carcerati la prigione di 11000 detenuti cucina prigione di haiti riso e fagioli il pasto dei detenuti amache nelle celle cucina prigione di haiti dopo il dolore arriva la liberazione la prigione haitiana la piu congestionata del mondo