Tiziana Lupi per Il Messaggero

LA TV Tanti anni fa Renato Zero cantava: «Viva la Rai, in fondo è la tua mamma, non ti abbandona mai sennò guai». E aveva ragione, almeno a guardare i programmi della prossima stagione in cui viale Mazzini, come una mamma - anche se a volte qualcuno l' ha definita matrigna - ha chiamato a lavorare alcuni figli, in difficoltà per i motivi più diversi.

Il percorso, in realtà, è iniziato già nel giugno scorso con Ora o mai più, il programma condotto da Amadeus che ha offerto una seconda chance a cantanti spariti come i Jalisse, vincitori a Sanremo nel 1996, e altri colleghi (Stefano Sani, Marco Armani e Valeria Rossi) già arruolati in passato da Carlo Conti per i suoi Migliori anni. In autunno si ricomincia ed ecco spuntare, ad esempio, il nome di Elena Santarelli che potrebbe far parte del gruppo di opinionisti di Italia sì, il nuovo programma del sabato pomeriggio di Raiuno affidato a Marco Liorni.

RITORNO AL LAVORO In caso la sua presenza venisse confermata, la Santarelli avrebbe l' opportunità di riprendere la sua vita lavorativa là dove la malattia di suo figlio Giacomo l' ha temporaneamente e brutalmente interrotta. È stata lei stessa a spiegare nei giorni scorsi di avere scelto di continuare a prendersi cura di se stessa, truccandosi e facendo la messa in piega, per assicurare alla sua famiglia quella normalità messa a dura prova dai ricoveri e dalle cure del figlio.

Tornare in tv consentirebbe e a lei e ai suoi familiari di aggiungere un tassello in più a questa normalità in cui mamma è quella che lavora in televisione.

Un discorso simile è possibile farlo per Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi. Dopo la scomparsa del conduttore, i suoi amici-colleghi avevano espresso la speranza che la Rai accogliesse Carlotta. Quella in cui Fabrizio era entrato giovanissimo ed era cresciuto fino a conquistare il successo e l' amore del pubblico che tutti sappiamo.

DUE PROGRAMMI Per la Mantovan, già a SkyTg24, si sarebbero aperte due porte: la prima, in ordine di apparizione, è quella di Raitre dove dovrebbe affiancare Michele Mirabella nel suo Tutta salute, il programma dedicato a medicina e dintorni.

La Mantovan dovrebbe curare una rubrica nata per smascherare le tante, troppe, fake news che circolano in campo sanitario: «Sarei felicissimo se questa ipotesi andasse in porto e Carlotta entrasse a far parte della famiglia di Raitre», ha commentato il direttore Stefano Coletta. L' altra porta che potrebbe aprirsi è quella di Rai1, la rete in cui Frizzi ha militato per tanti anni. Qui Carlotta lavorerebbe nella nuova edizione di Portobello che sarà condotta da Antonella Clerici, grande amica di Fabrizio. Nel programma la Mantovan dovrebbe coordinare il centralone telefonico, nel ruolo che ai tempi di Enzo Tortora era affidato a Renée Longarini.

Ancora Rai1, ancora una donna: Ilona Staller, più conosciuta come Cicciolina, potrebbe far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. A volerla sarebbe Milly Carlucci in persona, forse rimasta colpita dalle dichiarazioni dell' ex pornostar, nonché ex parlamentare, che si è lamentata di non avere più soldi nemmeno per pagare le bollette.

La conduttrice non è nuova a questo tipo di scelte e già in passato il suo programma ha visto scendere in pista personaggi che hanno comunque fatto discutere: da Lea T., la figlia modella del calciatore Tonino Cerezo nata Leandro e poi diventata donna, al costumista Giovanni Ciacci che ha preteso di ballare in coppia con un uomo «in nome della libertà».

A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi: «La Rai accoglie solo le donne?». La risposta è no ed è espressa chiaramente nella scelta di Rai1 di affidare la conduzione de L' eredità a Flavio Insinna, messo fuori gioco per un po' dai noti fuorionda trasmessi da Striscia la notizia. Incurante dei possibili giudizi (e pregiudizi) del pubblico, il direttore Angelo Teodoli ha deciso di dare al conduttore la possibilità di rientrare sulla sua rete dalla porta principale e di andare a occupare il posto che era dell' amico Frizzi.

