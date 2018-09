'NON POSSO APPARIRE COME LA MADONNA' – TRISTINA PARODI AFFILA GLI ARTIGLI E LANCIA UNA STOCCATA A MARA VENIER E BARBARA D’URSO, CRITICANDOLE PER L’USO ECCESSIVO DELLE LUCI NELLE LORO TRASMISSIONI – ‘NON MI FACCIO METTERE UN ARMAMENTARIO DI LUCI COME HANNO LORO, PERCHÉ LA MIA FACCIA È QUESTA E VA BENE COSÌ. SI VEDONO LE RUGHE, PAZIENZA’

Da "www.liberoquotidiano.it"

cristina parodi 4

Cristina Parodi non perdona. Intervistata da Vero Tv, la conduttrice di La prima volta ammette di non fare uso delle potenti luci in stile Barbara D'Urso e Mara Venier.

"Eh lo, so si vedono le rughe! Non mi faccio mettere un armamentario di luci come hanno loro, perché la mia faccia è questa e va bene così. Non posso apparire come la Madonna, non mi piacerebbe.

mara venier

Poi effettivamente le telecamere in HD sono impietose, ma pazienza”. Insomma, una bella stoccata alle due colleghe che invece appaiono in tv senza un segno in faccia.

cristina parodi 1 cristina parodi 3 cristina parodi quando si parla di domenica benedetta e cristina parodi cristina parodi giorgio gori barbara d urso barbara d urso cristina parodi cristina parodi cristina parodi cristina parodi cristina parodi imita barbara d urso cristina parodi 4 cristina parodi 6 cristina parodi 5 barbara d urso