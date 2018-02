27 feb 2018 13:53

E' PASSATA LA TEMPESTA? “CHI” PIZZICA GIGI D'ALESSIO E ANNA TATANGELO DI NUOVO INSIEME - LA COPPIA, A LUGLIO 2017, AVEVA ANNUNCIATO DI ESSERE IN CRISI E DI VIVIERE IN CASE SEPARATE - MA LO SCORSO 24 FEBBRAIO, GIORNO DEL COMPLEANNO DI D'ALESSIO, GIGI E ANNA HANNO FESTEGGIATO INSIEME A ROMA, ANDANDO A CENA IN UN RISTORANTE A PALAZZO FENDI…