'SKY' NEL MIRINO DELL’ANTITRUST - VIA ALL' ISTRUTTORIA PER “CONDOTTA INGANNEVOLE” NELL'OFFERTA DEL PACCHETTO 2018-19: CON LE NUOVE REGOLE SI VEDONO 266 PARTITE INVECE CHE 380…

Da il Giornale

L' Antitrust ha avviato un' istruttoria nei confronti di Sky per due condotte che potrebbero aver violato il Codice del Consumo nella fase di promozione dell' offerta del pacchetto calcio serie A per la stagione in corso, 2018 -19 e nella fase di gestione del contratto. Come noto quest' anno sono cambiati i pacchetti: se fino allo scorso gli abbonati Sky avevano tutte le partite e quelli Mediaset potevano vedere tutte quelle delle squadre maggiori (Milan, Inter, Juventus Napoli e Roma oltre a Fiorentina, Lazio e Genoa), da quest' anno Sky ha solo 7 partite su 10 ogni turno.

Le altre 3 si vedono sulla piattaforma Dazn. Ebbene, nel dettaglio - si legge nel bollettino settimanale dell' Autorità - con la prima violazione, nella fase di presentazione dell' offerta, Sky «avrebbe posto in essere, nei confronti dei nuovi clienti, una condotta ingannevole inerente alla modalità di presentazione, sul web e tramite spot televisivi, dell' offerta del pacchetto Sky Calcio.

Infatti non avrebbe informato adeguatamente il consumatore sui limiti dell' offerta relativa alla trasmissione e fruizione delle partite di serie A, in particolare, con riferimento alle fasce orarie». La seconda violazione riguarda la gestione del contratto Sky, che «avrebbe indotto i propri clienti, già abbonati al pacchetto calcio, al rinnovo automatico del suddetto contratto nell' erronea convinzione di poter disporre, anche per la stagione 2018/19, del medesimo contenuto del pacchetto dell' anno precedente».

Sky, spiega l' Antitrust, «non avrebbe inoltre prospettato a tali clienti la possibilità, a fronte della modifica dell' offerta, di recedere senza il pagamento di penali, costi di disattivazione e restituzione degli eventuali sconti di cui hanno fruito». L' istruttoria non è nuova: ieri è stato pubblicato sul Bollettino Antitrust l' avvio dell' istruttoria, ma il procedimento è quello annunciato il 28 agosto scorso.

