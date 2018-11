Pippo Baudo con Gassman a 'Che tempo che fa'

Dagonews

“Vittorio Gassman mi ha mandato in ospedale”. Pippo Baudo, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” racconta il retroscena di un sketch stracult con il mattatore. "Gassman aveva il ruolo di contestatore della tv, e quindi visto che io la rappresentavo, lui distruggeva anche me", spiega Superpippo: “Vittorio aveva una forza fisica pazzesca. Dava cazzotti veri. Quella volta mi ha rovinato”. Dopo la gag infarcita di giravolte e prese da lotta greco-romana il presentatore finì, infatti, in ospedale con due chiodi conficcati nel sedere e un blocco renale…

2. BAUDO E ROVAZZI, PROVE DI SANREMO

Giorgia Iovane per www.tvblog.it

In attesa di debuttare a Sanremo Giovani, la coppia di conduttori scelta dal Direttore Artistico Claudio Baglioni si scalda da Fazio.

Pippo Baudo e Fabio Rovazzi si presentano al pubblico di Rai 1 a poco più di un mese da Sanremo Giovani, che li vedrà condurre insieme il 20 e il 21 dicembre la gara che stabilirà le 'Nuove Proposte' di Sanremo 2019. Una coppia inedita, voluta dal 'dittatore artistico' Claudio Baglioni, che ha messo insieme il decano del Festival (e della tv italiana) e il giovane cantante/autore/fenomeno-social amato dai piccolissimi.

Il gioco tra i due è da subito chiaro: le redini ce l'ha Pippo, anche se Rovazzi gioca la carta del giovane, di quello smart, che però fa ancora fatica a imporre i suoi spazi tra Baudo e Fazio. Del resto neanche Fazio riesce a tenere a bada super Pippo. E per marcare subito i ruoli, Che Tempo Che Fa mutua quello che è diventato un classico di Propaganda Live, ovvero l'apertura di un profilo social. In questo caso è Rovazzi ad aprire un profilo Instagram a Pippo Baudo, con alcune delle sue foto d'epoca, che in pochi minuti supera i 20.000 followers.

"Rovazzi è un pazzo!" dice Baudo commentando i post, in fondo molto innocui, pubblicati dal ragazzo su Instagram. Il gioco delle parti continua al Tavolo ed è fin troppo facile da immaginare. Sarà bene che Rovazzi impari in fretta a stare su un palco in diretta tv, altrimenti di lui a Sanremo resteranno solo i baffetti.

3. DEBUTTO PER PIPPO BAUDO E FABIO ROVAZZI: “IN COMUNE NON ABBIAMO NIENTE, AL MOMENTO SOLO INSTAGRAM”

Andrea Parrella per tvfanpage.it

L'ennesimo ritorno di Pippo Baudo – che in effetti non è mai andato via – si materializzerà tra poche settimane, con la conduzione di Sanremo Giovani insieme a Fabio Rovazzi. Un duo assolutamente imprevedibile, che si annuncia come uno dei momenti più imperscrutabili, ma al contempo interessanti della stagione televisiva. Il programma andrà in onda il 20 e il 21 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo e da quella gara verranno fuori i nomi dei due giovani che prenderanno parte a Sanremo 2019, kermesse che quest'anno non prevederà suddivisioni di categorie. Ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa", Baudo ha commentato così:

Ci mancava questo. Devo ringraziare Baglioni che ha avuto l'idea di chiamarmi. E' un po' come tornare agli inizi, essendo partito da lì nei primi anni di carriera, e io non mi sono fatto pregare per niente.

In studio è poi arrivato Fabio Rovazzi, e la coppia ha fatto subito capire quale sarà il canovaccio del duo: "In comune non abbiamo niente – dice Rovazzi – al momento solo Instagram". E infatti nel pomeriggio Rovazzi ha aperto il canale Instagram ufficiale di Baudo, mostrando in trasmissione le prime foto pubblicate (manco a dirlo, il numero di follower è cresciuto vertiginosamente in quei minuti).

Sandra Mondaini e la sangria

Ma Baudo era presente in studio anche per un'altra ragione, quella di presentare il libro dedicato alla sua vita, "Ecco a Voi", in uscita nelle librerie in questi giorni. Ricco di aneddoti e splendidi ricordi della sua carriera, Baudo ha deliziato i presenti e il pubblico da casa con un racconto divertentissimo riferito a Sandra Mondaini, di quando esagerò con i festeggiamenti in occasione di una sera trascorsa tra amici:

Eravamo tutti a casa di un nostro collega e la sangria, come si sa, è uno strano componente, che lì per lì non dà effetti, ma poi dopo si ripresenta. E Sandra aveva esagerato, a un certo punto voleva buttarsi dall'ultimo piano. Raimondo preoccupato chiese di chiamare un medico, che arrivò e gli ha fece una punturina, facendola addormentare subito. A quel punto io e Raimondo ci tranquillizzammo, lasciandola lì. Ma una volta scesi, parlando con il portiere che avevamo svegliato, Vianello gli disse: "Senta, se dovesse cadere qualcosa dall'ultimo piano non si preoccupi, è roba nostra".

Le serate balorde con le gemelle Kessler

A proposito di racconti alcolici, Baudo ne narra anche uno relativo a se stesso e ad una serata trascorsa insieme alle gemelle Kessler: "Siamo andati a fare uno spettacolo a Sanremo all'Ariston e poi siamo andati a mangiare con le gemelle Kessler, che hanno una tenuta alcolica altissima. Prendemmo questo vino, il Tokaji, ma a un certo momento non ricordo più niente, sono svenuto. Mi sono trovato il giorno dopo col pigiama a letto. Mi avevano caricato loro due, mi avevano portato in albergo, spogliato, messo il pigiama e coricato". "E non vogliamo sapere altro – aggiunge Fazio – No no, non è successo nulla", ha chiosato Baudo.

