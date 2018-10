LA (NON) IMPORTANZA DI CHIAMARSI EUGENIE – LA CUGINA SFIGATA DEI PRINCIPI HARRY E WILLIAM STA PER SPOSARSI, MA LE NOZZE STANNO SULLE BALLE AI SUDDITI – UNA PETIZIONE HA RACCOLTO OLTRE 30MILA FIRME PER IMPEDIRE CHE SOLDI PUBBLICI VENGANO SPESI PER LA CERIMONIA E LA BBC HA SNOBBATO LA DIRETTA. E SAPETE COME SI E' SCOPERTO CHE AL POVERO SPOSO NON ANDRA' NESSUN TITOLO NOBILIARE? DALLE TAZZE COMMEMORATIVE (ECCO PERCHE')