28 mar 2019 11:41

LA D'URSO CON ASIA ARGENTO IN LACRIME (13,2%) BATTUTA DAI MOSCI DAVID DI DONATELLO CON DARIO ARGENTO IN GRAN FORMA (15%, MEGLIO DELL'ANNO SCORSO) - CRESCE 'THE GOOD DOCTOR' (11,5%), SCIARELLI (10,4%) - PURGATORI (3%) - ELISEI (4,7%), PALOMBA (5-4,6%), GRUBER (6,6%) - AMADEUS (18,4%) VS STRISCIA (18,5%) - ELEONORA DANIELE (17,2%) - 'FORUM' (20%) VS I DAVID DA MATTARELLA (11,7%) E ISOARDI MINI (11,8%) - BRU-NEO (11,2%) - MANNONI (9,3%)