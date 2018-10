LA D'URSO TI 'SISTEMA' – RITA BONACCORSO, EX MOGLIE DI TOTO' SCHILLACI, TORNA DA BARBARIE PER PARLARE DELLO SFRATTO PER DEBITI E ATTACCA LA GIUSTIZIA: 'SI È IMPOSSESSATA DELLE MIE COSE' – MA QUANDO LA PRESENTATRICE LE FA NOTARE CHE C’È UNA SENTENZA, LADY SCHILLACI ATTACCA: ‘BARBARA TU FAI PARTE DEL SISTEMA’ – ECCO LA REAZIONE

Valeria Arnaldi per 'www.ilmessaggero.it'

«Sono piegata ma non spezzata». Rita Bonaccorso, ex-moglie del campione Totò Schillaci, in videocollegamento, torna a parlare a Domenica Live dello sfratto per debiti cui si è opposta invano per anni, dichiarandolo ingiusto.

E subito le parole sono forti. Rita Schillaci attacca «tutti quelli che si sono appropriati della mia casa, che sono stati fetenti e morti di fame». E poi, evidentemente scossa: «Siamo arrivati al Terzo mondo, fate dei campi di concentramento e ci sterminate tutti».

Dove vive oggi?, domanda Barbara D’Urso.

«Non ho ancora una casa, non voglio fare pietà all’Italia, a me è stato fatto un atto ingiusto. La Giustizia si è impossessata delle mie cose ingiustamente. Se il mio sacrificio è servito per aiutare altra gente, va bene».

Barbara D’Urso cerca di spiegarle che non può accusare le persone di essersi appropriate ingiustamente della casa, vista la sentenza del Tribunale. E Rita Schillaci attacca anche lei.

«Barbara tu fai parte del Sistema», le strilla. «Quale sistema?» chiede la conduttrice.

«Del Sistema - replica Rita Schillaci, senza dare spiegazioni - del Sistema».

Calmati gli animi, l’ex-moglie del campione accusa: «La Giustizia In Italia non funziona, vedi il mio caso. Le fatture erano false».

Totò Schillaci ha cercato di aiutarla. Voleva pagare il debito.

«La controparte non si è mai voluta accordare - dichiara Rita Schillaci - non volevano essere pagati, volevano la mia casa, i miei mobili».

A fine collegamento, Rita Schillaci, più calma, chiude dicendo: «Ti voglio bene Barbara».

