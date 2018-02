50 SFUMATURE DI FETISH - E’ POSSIBILE ESSERE FEMMINISTE E AMARE IL RUOLO DI SCHIAVE A LETTO? IL 57% DELLE DONNE DESIDERA ESSERE DOMINATO, NASCE COSI’ IL FEMMINISMO MATURO CHE CONIUGA EMANCIPAZIONE E SOTTOMISSIONE (CONSENSUALE)

Chiara Atik per “Cosmopolitan”

torturegarden fetish 89

La prima volta è accaduto a una festa, lo scorso novembre. Parlavo con alcune ragazze che non conoscevo bene quando una di loro ha raccontato che avrebbe voluto un fidanzato più selvaggio a letto. Nel giro di poco, tutte parlavano del desiderio di essere sculacciate durante il sesso.

In un periodo in cui è tornato il femminismo e in cui si lotta per avere parità di diritti, non è facile trovare donne che ammettano di voler essere dominate (intendiamo sempre in un contesto di consensualità). La verità, secondo uno studio della “University of North Texas”, è che il 57% delle donne è attratto da questo tipo di pratica.

torturegarden fetish 55

Il successo di “Cinquanta sfumature di grigio” ne è la conferma. E il fatto che il libro abbia venduto un milione di copie su “Kindle” dimostra che in poche erano a proprio agio a comprare un libro simile in formato fisico e a parlare di fetish apertamente con le amiche.

Molte considerano il fetish parte fondamentale della vita sessuale ma, da donne del ventunesimo secolo, abbiamo lavorato sodo per essere considerate forti, per essere rispettate e trattate in modo paritario. Tutto questo progresso, solo per essere dominate a letto?

Provare piacere ad essere annodate o dominate non significa essere sessiste o d’accordo con l’essere comandate a bacchetta in qualunque situazione. Spiega Stephen Snyder, psichiatra della “Icahn School of Medicine” di New York City: «Proprio perché la donna si è evoluta, alcuni aspetti dell’attrazione sessuale sono primitivi. Muscoli, forza e proporzione fisica fanno la differenza fra donna e uomo e queste differenze risultano erotiche».

fetishfashion 21

Conferma Claire Cavanah, coautrice di “Moregasm” e co-fondatrice del negozio di sex toys “Babeland”: «Ciò che rende sexy il sesso brutale è l’urgenza: qualcuno ti desidera così tanto che non può fare a meno di bloccarti a letto. Sentire questa potenza, può eccitare moltissimo».

Per molte donne cresciute pensando al sesso come una cosa sporca o cattiva, prendere parte a un atto sessuale in cui sono “forzate”, può alleviare il senso di colpa, può cancellare l’ansia latente.

Inoltre, quando hai paura, o quando sei al limite, la circolazione del sangue aumenta, le pupille si dilatano, l’intero corpo è in una situazione di eccitazione amplificata. Se a questo si aggiunge la componente sessuale, tutto è di gran lunga più piacevole.

TUTTO FA SPETTACOLO resize

Secondo alcuni studi, le donne che hanno ruoli dominanti nella vita di tutti i giorni, preferiscono essere sottomesse a letto. Potrebbe essere una forma di femminismo maturo, dove le donne cominciano ad accogliere tutti gli aspetti di ciò che desiderano sessualmente, non solo quelli considerati politicamente corretti.

ESTHER resize

Come il desiderio sessuale, il concetto di femminismo non è bianco e nero. Ci controlliamo così tanto in altri ambiti della vita, che il sesso diventa il luogo dove lasciarci andare. In fondo, il miglior sesso non è quello che ti autorizza ad essere chi vuoi, anche quando l’altro si aspetta che tu sia forte e in pieno controllo?