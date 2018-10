A-MARA VERITA’: “DISSAPORI CON LA D’URSO? NON SI SBAGLIA” – IL COMMENTO LAPIDARIO DELLA VENIER SU INSTAGRAM MENTRE IL MARITO CI METTE IL CARICO: “DUE BAMBINE DELL'ASILO? FORSE UNA SOLA" (E NON E’ MARA)

Da www.liberoquotidiano.it

Tra Mara Venier e Barbara D'Urso un'amicizia finita, forse, per colpa dello share. Le due signore della domenica in tv fino a qualche settimane fa erano grandi amiche, non solo perché compagne di squadra a Mediaset. Il passaggio di Mara a Domenica In, come diretta concorrente di Domenica Live, non sembrava aver incrinato il loro rapporto, e anzi la Venier aveva confidato che era stata proprio Carmelita a consigliarle di buttarsi nella nuova avventura in Rai.

venier d'urso

Ora, però, si mette male. Il marito della Venier Nicola Carraro, su Instagram, ha risposto a un follower che accusava le due conduttrici di sembrare due bambine dell'asilo: "Forse una sola" (e non è Mara, evidentemente). E la stessa Venier ha aggiunto il carico. Un utente sottolinea come tra ci siano delle evidenti frizioni e la padrona di casa di Domenica In commenta lapidaria: "Non si sbaglia affatto… e certamente non metterò qua su Instagram il perché…".

