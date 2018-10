BURIONI, ME COJONI! 'MEGLIO VIVERE CON LA SCIENZA CHE MORIRE CON I CIARLATANI', IN UN LIBRO L’IMMUNOLOGO PRENDE A CALCI LE 'BALLE MORTALI' SULLA NOSTRA SALUTE – PARENTE: “A BURIONI VIENE DATO DELL' ARROGANTE (QUANDO NON È MINACCIATO DI MORTE), PERCHÉ CHIAMA SOMARO CHI NON COMPRENDE LA SCIENZA. MA UN GRANDE BIOLOGO COME RICHARD DAWKINS NON FU MENO DRASTICO: “NON È IGNORANZA, È STUPIDITÀ”