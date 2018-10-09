A-MARA VERITA’: “QUESTO CI HA PRESO PER IL CULO” – A ‘X FACTOR’ QUELLA VOLPONA DI MARA MAIONCHI SMASCHERA LA BUGIA DEL CONCORRENTE CHE AVEVA INTERROTTO L'ESIBIZIONE – ECCO COME E’ ANDATA – VIDEO

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Da corriere.it

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«Non riesco a sentirmi», ha detto Danjlo a Fedez e ha interrotto l'esibizione. Ma la regia lo becca mentre confessa 

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