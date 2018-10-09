Da corriere.it
«Non riesco a sentirmi», ha detto Danjlo a Fedez e ha interrotto l'esibizione. Ma la regia lo becca mentre confessa
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A-MARA VERITA’: “QUESTO CI HA PRESO PER IL CULO” – A ‘X FACTOR’ QUELLA VOLPONA DI MARA MAIONCHI SMASCHERA LA BUGIA DEL CONCORRENTE CHE AVEVA INTERROTTO L'ESIBIZIONE – ECCO COME E’ ANDATA – VIDEO-
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«Non riesco a sentirmi», ha detto Danjlo a Fedez e ha interrotto l'esibizione. Ma la regia lo becca mentre confessa
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BURIONI, ME COJONI! 'MEGLIO VIVERE CON LA SCIENZA CHE MORIRE CON I CIARLATANI', IN UN LIBRO L’IMMUNOLOGO PRENDE A CALCI LE 'BALLE MORTALI' SULLA NOSTRA SALUTE – PARENTE: “A BURIONI VIENE DATO DELL' ARROGANTE (QUANDO NON È MINACCIATO DI MORTE), PERCHÉ CHIAMA SOMARO CHI NON COMPRENDE LA SCIENZA. MA UN GRANDE BIOLOGO COME RICHARD DAWKINS NON FU MENO DRASTICO: “NON È IGNORANZA, È STUPIDITÀ”
PERDE VOTI E FA IL VATE - BELPIETRO: “IL PARTITO DI DOMBROVSKIS E’ PASSATO DAL 21 AL 6%. IL PARTITO SOCIALISTA E’ IN LIQUIDAZIONE EPPURE MOSCOVICI DETTA ANCORA LEGGE - DISASTRI PURE PER JUNCKER E ANCORA DI PIU' PER IL FALCO DIJSSELBLOEM. E' LA RAPPRESENTAZIONE DEL FALLIMENTO DELL'ATTUALE CLASSE DIRIGENTE DELL'EUROPA: CADONO TUTTI I PARTITI DI COLORO CHE HANNO GUIDATO LA UE NEGLI ULTIMI ANNI”
C'È UNA NOTIZIA CHE FORSE NON E' CHIARA: NEL 2020 E 2021 AUMENTA L'IVA! TRIA IN PARLAMENTO DICE CHE PER QUEI DUE ANNI IL GOVERNO HA STANZIATO 5,5 E 4,4 MILIARDI PER ''LA RIDUZIONE DEGLI AUMENTI DELL'IVA''. SE SI RIDUCE UN AUMENTO, VUOL DIRE CHE L'AUMENTO C'È! E TI CREDO: PER STERILIZZARE DEL TUTTO LO SCATTO DELL'IMPOSTA SERVONO 12,5 MILIARDI L'ANNO, E NEL DEF SI STANZIA MENO DELLA METÀ
IL GIALLO DI FIUMICINO – UNA 39ENNE, MADRE DI 2 RAGAZZI, UCCISA E GETTATA NEL CANALE COL CRANIO FRACASSATO E IL CORPO PIENO DI LIVIDI. SI SEGUE LA PISTA PASSIONALE - NEI GIORNI SCORSI LA LITE CON LA COMPAGNA DI UNO DEGLI ISTRUTTORI DELLA PALESTRA FREQUENTATA DALLA DONNA - SEMBRA CHE L'OMICIDIO SI SIA CONSUMATO ALTROVE RISPETTO AL LUOGO DEL RITROVAMENTO
PROVACI ANCORA, 'FANTANTONIO' - "MI VIENE IL MAGONE VEDENDO QUANTI GIOCATORI SCARSI CI SONO IN SERIE A" – PRIMO ALLENAMENTO CON L’ENTELLA, SQUADRA DI LEGA PRO, PER CASSANO: “OGGI SOLO LA JUVENTUS È UNA GRANDISSIMA SQUADRA. TOLTI CRISTIANO RONALDO E HIGUAIN TROVATEMI QUALCHE CAMPIONE..." – POI PARLA DI TOTTI E DELLA NAZIONALE - VIDEO
IMMOBILE FA VIOLA LA FIORENTINA E RILANCIA LA LAZIO, IN TRIBUNA SHOW DELLA MITOLOGICA DANIELA DI SOTTO, EX MOGLIE DI FINI, IN VERSIONE SUPER-AQUILOTTA CON RAY-BAN D'ORDINANZA E UNGHIE ROSSO FUOCO – SUGLI SPALTI ANCHE IL TIFOSO DEL BOLOGNA "PIERFURBY" CASINI CHE SBADIGLIA ALLA GRANDE...