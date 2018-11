ACCOUNT NISCIUNO È FESSO – LA GUERRA DI INSTAGRAM A LIKE E FOLLOWER ACQUISITI (E ACQUISTATI) DA APP E SERVIZI VARI – IL SOCIAL SI AFFIDERÀ AL MACHINE LEARNING PER IDENTIFICARE TUTTI I SEGUACI NON PROVENIENTI DA PROFILI REALI – AD ALCUNI POTREBBE ESSERE ANCHE RICHIESTO DI MODIFICARE LA PASSWORD PER…

Vincenzo Ronca per www.mobileworld.it

Instagram ha comunicato la sua iniziativa volta a limitare il fenomeno relativo ai like e follower acquisiti artificialmente, mediante l’uso di app e servizi di terze parti.

Il popolare social network ha comunicato che si affiderà a specifici algoritmi di machine learning per identificare tutti i casi sopra descritti: tutti i like e seguaci acquisiti artificialmente, ovvero non provenienti da profili reali, verranno rimossi. Tutti gli account per i quali verrà rilevato questo comportamento riceveranno una notifica come quella che potete vedere nell’immagine in galleria.

Ad alcuni potrebbe essere anche richiesto di modificare la propria password, dato che alcuni servizi che offrono “Mi piace” e follower non autentici richiedono anche le credenziali di accesso. La novità introdotta da Instagram per agevolare e promuovere l’autenticità dell’esperienza d’uso sulla sua piattaforma dovrebbe già in fase di rilascio.

