E ADESSO SESSO - CHE FATE DOPO AVER CHIUSO UNA RELAZIONE: VI TUMULATE DAVANTI A NETFLIX, AFFOGATE IL DOLORE NELLA CIOCCOLATA O VI CONSOLATE CON UN ALTRO CORPO? SECONDO UN NUOVO STUDIO, QUESTA ULTIMA OPZIONE E' LA PIU' SALVIFICA...

Natasha Preskey per “Cosmopolitan”

Che fareste dopo esservi mollati dal partner? Vi ibernereste guardando Netflix, affoghereste nella cioccolata o uscireste a consolarvi? Non sarete d’accordo forse, ma questa ultima opzione sembra la migliore per dimenticare l’ex.

Uno studio newyorkese rivela che chi si butta in un nuovo rapporto dopo una separazione sentimentale, si sente meglio e si proietta nel futuro meglio di chi non lo fa. Il campione di 77 persone (per la maggior parte donne) ha metabolizzato la perdita e ha progredito in fretta, consolandosi con qualcun altro.

Un’altra ricerca della Università del Missouri rivela che, tra chi ha fatto sesso subito dopo una separazione, il 54% ha scelto un ex, il 21% un amico o un conoscente (qualcuno lo ha fatto anche con chi l’aveva appena lasciato ma questo non vale).

La sessuologa Tracey Cox pensa che la modalità ‘chiodo schiaccia chiodo’ funziona a seconda del carattere: qualcuno ha bisogno di tempo per sentirsi sicuro e dare il proprio cuore o corpo ad altri, ma c’è anche chi predilige le tattiche di distrazione, tipo buttarsi nel lavoro o sotto le lenzuola.

Se siete ‘scimmie da relazione’ cioè persone incapaci di abbandonare un rapporto senza aver messo fermamente i piedi in un’altra storia, questa corsa al sesso di ripiego non è raccomandabile.