AGENZIA MASTIKAZZI - DOPO LO SCAZZO TRA CORONA E ILARY BLASI AL "GRANDE FRATELLO VIP", SCENDONO IN CAMPO I SUPPORTER: SE SIMONE COCCIA COLAIUTA, IL TOYBOY DELLA PEZZOPANE, SI E’ SCHIERATO CON “FURBIZIO”, BALOTELLI SU INSTAGRAM DIFENDE LA MOGLIE DI TOTTI

Da http://www.corrieredellosport.it

BALOTELLI DIFENDE ILARY BLASI DOPO LO SCAZZO CON CORONA

Balotelli-Ilary Blasi, l'alleanza che non ti aspetti dopo la furibonda lite andata in scena in diretta tv tra l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e la presentatrice del Grande Fratello Vip. Il centravanti della Nazionale e del Nizza si schiera infatti dalla parte della moglie di Francesco Totti, leggendario capitano della Roma che in una sfida contro l'Inter fu espulso per un violento calcio rifilato all'allora attaccante dell'Inter con la palla lontana. Nonostante questo Super Mario non ha dubbi e attaverso una storia sul suo profilo Instagram ha voluto far sapere da che parte sta: «Io sto con Ilary».

