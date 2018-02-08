Da corriere.it
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ALBA DI FUOCO – “I TUOI ABITI SONO RIDICOLI”, LA PARIETTI ATTACCA L’ESPERTO DI LOOK ENZO MICCIO CHE REPLICA: “ASCOLTA BELLA: ALLE 4 DEL POMERIGGIO TI VESTI COME A CAPODANNO" – E ALBA RIBATTE: “BELLA LO DICI A TUA SORELLA” – VIDEO-
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UCCI UCCI SENTO ODOR DI STANLEY TUCCI: “IL SUCCESSO? MEGLIO UNA MELANZANA DI PARMIGIANA" - L’ATTORE E REGISTA PARLA A “CHI” DI GIACOMETTI, DELL’ARTE, DI GUADAGNINO E DELLA CUCINA ITALIANA – “SONO UN PERFEZIONISTA, PER QUESTO NON MI RIVEDO MAI SULLO SCHERMO” – VIDEO
CHIAMATE "CHI L'HA VISTO"! - IL DEPUTATO GRILLINO ANDREA CECCONI, FEDELISSIMO DI DI MAIO, È SCOMPARSO DA TRE GIORNI DAI RADAR DELLA POLITICA - CELLULARE STACCATO, PROFILO FACEBOOK OSCURATO, CHE È SUCCESSO? C'È UNO SCANDALO RIMBORSI CHE COINVOLGE LUI E IL SUO COLLEGA CARLO MARTELLI PRONTO A TRAVOLGERLI. MA ENTRAMBI ORMAI SONO CANDIDATI E NON POSSONO PIÙ ESSERE ESCLUSI DALLE LISTE...
QUANTO INCASSANO I SOCI DI ITALO DALLA VENDITA AGLI AMERICANI? UN BOTTO - 370 MILIONI A INTESA, 280 A GENERALI, 245 AL FONDO PENINSULA. POI 345 MILIONI A DELLA VALLE, 250 A MONTEZEMOLO, 155 A PUNZO, 110 A ISABELLA SERAGNOLI, 94 A BOMBASSEI - CATTANEO, RIENTRATO 4 MESI FA, HA INVESTITO 15 MILIONI DELLA LIQUIDAZIONE TIM IN AZIONI NTV E ORA SI RITROVA CON OLTRE 116 - SE FOSSE ANDATA IN BORSA, AVREBBERO INCASSATO MENO DELLA METÀ…
PICCOLI MOSTRI - TORNA L’INCUBO DEI SASSI DAL CAVALCAVIA - POMERIGGIO DI TERRORE SULLA TORINO-AOSTA: FERMATI DUE RAGAZZINI DI 11 E 12 ANNI CHE HANNO MANDATO IN FRANTUMI IL PARABREZZA DI UN’AUTO CHE VIAGGIAVA IN DIREZIONE IVREA – L’AUTOMOBILISTA E’ USCITA ILLESA
MA ANCHE TU SEI DEL GIRO DEL VIKINGO? TRASTEVERE PIANGE “IL FILOSOFO DI STRADA” LUIGI MARCHETTI, DETTO "IL VIKINGO", E LO SALUTA CON UN VIDEO-TRIBUTO DAVANTI AL “SUO” BAR – IL FILM PRANZO DI FERRAGOSTO E IL LEGAME CON I RAGAZZI DEL NUOVO CINEMA AMERICA – IL VIDEO DI FULVIO ABBATE
CAFONALINO – DA GIOVANNA REI IN ABITO LUNGO DI VELLUTO, A MICHELE GUARDÍ CON LA MOGLIE, DALL’EX MISS ITALIA ALICE SABATINI CON IL FIDANZATO FINO A CECCHI PAONE E GIÒ DI TONNO: STANDING OVATION AL SISTINA PER LA PRIMA DI “DORIAN GRAY”, L'OPERA PRODOTTA DA PIERRE CARDIN PER FESTEGGIARE I 70 ANNI DELLA SUA CARRIERA