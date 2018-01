ALBERTO ANGELA SPARECCHIA (22,8%) CONTRO IL ‘SEGRETO’ (11,8%) E SAVINO CHE CALA, MA NEANCHE TROPPO, SENZA FIORELLO E JOVANOTTI: HA BONOLIS E SCOTTI (10%) - SCIARELLI (9,2%) - SOLO IL 2,4% PER LO SPECIALONE DI LA7 SU MPS E LA MORTE DI DAVID ROSSI (CI HANNO GIÀ PENSATO LE ‘IENE’) - GRUBER (5,4%) VS BELPIETRO (3,7%) - BRU-NEO (13,7%) VS PORRO (7,3%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Le Meraviglie – La Penisola dei Tesori – in onda dalle 21.25 alle 23.37 – ha conquistato 5.492.000 spettatori pari al 22.8% di share (la risposta di Angela alle polemiche sulle Dolomiti). Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Il Segreto – in onda dalle 21.41 alle 23.36 – ha raccolto davanti al video 2.792.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Un Fidanzato per Mia Moglie ha interessato 1.545.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 la seconda puntata di 90 Special – in onda dalle 21.27 alle 0.45 – ha intrattenuto 1.891.000 spettatori con il 9.7%.

tapiro alberto angela

Se escludiamo la presentazione iniziale, della durata di 10 minuti, il programma di Nicola Savino, con ospiti come Bonolis e Scotti, raggiunge 1.920.000 spettatori con il 10%. Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 2.090.000 spettatori pari ad uno share del 9.2% (presentazione di 9 minuti: 1.956.000 – 7.1%).

Su Rete4 The Town totalizza un a.m. di 1.053.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 La Caduta ha registrato 613.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 X Men 2 segna 467.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Ma tu di che segno 6? ha raccolto 419.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Scorpion registra 326.000 spettatori con l’1.3%. Su Iris Fino a Prova Contraria raggiunge 409.000 spettatori con l’1.7%. Su Sky Calcio 1 Sampdoria – Roma segna 268.000 spettatori e l’1%. Su Mediaset Extra L’Isola dei Famosi Extended Version raggiunge 232.000 spettatori e l’1%.

Access Prime Time

ALBERTO ANGELA

Striscia al 19.3% col doppio tapiro Panicucci-D’Urso.

Su Rai1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.350.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 5.266.000 spettatori con uno share del 19.3%. Su Rai2 Lol ha ottenuto 1.184.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.321.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.929.000 spettatori con il 7.5% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 2.245.000 spettatori pari all’8.3%. Su Rete4 Dalla Vostra Parte ha radunato 990.000 individui all’ascolto (3.7%), mentre su La7 8 e ½ ha interessato 1.440.000 spettatori (5.4%).

Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha divertito 569.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove il game show Boom! ha raccolto 354.000 spettatori con l’1.3%. Su Rai4 Lol ha ottenuto 330.000 spettatori con l’1.2%. Su Real Time Take Me Out ha raccolto 296.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai Premium Il Commissario Manara 2 segna 430.000 spettatori e l’1.6%.

Preserale

Avanti un Altro accorcia le distanze da L’Eredità.

fiorello nicola savino

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.708.000 spettatori (21.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.282.000 spettatori (25%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.979.000 spettatori (17.8%) mentre Avanti un Altro raccoglie 4.357.000 spettatori (21.1%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 816.000 spettatori (4.2%) mentre NCIS 1.416.000 (6%). Su Italia1 il daytime de l’Isola dei Famosi 13 ha raccolto 743.000 spettatori con il 3.7%. CSI Miami ha totalizzato 712.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Blob segna .000 spettatori con il %. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 908.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 L’Ispettore Barnaby ha appassionato 292.000 spettatori (share dell’1.6%). Su Tv8 Cuochi di Italia ha raccolto 452.000 spettatori con il 2%. Su Rai Premium Il Commissario Manara 2 segna 262.000 spettatori e l’1.2%.

Daytime Mattina

In affanno Mattino Cinque.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 952.000 telespettatori con il 18.5%. Storie Italiane ha ottenuto 1.069.000 spettatori con il 20.2% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 728.000 spettatori (12.7%), nella prima parte, e 644.000 spettatori (12.3%), nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Lavori in Corso ha raccolto 118.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 180.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Rai3 Agorà convince 382.000 spettatori pari al 6.7% di share.

nicola savino

A seguire Mi Manda Rai3 segna 328.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete 4 l’appuntamento con Ricette all’Italiana registra una media di .000 spettatori con share del %. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 241.000 spettatori con il 4.4%. A seguire Coffee Break ha informato 267.000 spettatori pari al 5%. Su La5 la replica dell’Isola dei Famosi Extended Version – dalle 11.39 alle 15.48 – ha raccolto 117.000 spettatori e lo 0.9%.

Daytime Mezzogiorno

Isola in replica al 7.3% su Italia1 (Francesco Monte si è meritato le corna per Eva Henger). La Prova del Cuoco leader.

Su Rai1 Buono a Sapersi ha raccolto 993.000 spettatori con il 15.7%. La Prova del Cuoco ha interessato 2.054.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.441.000 telespettatori con il 17.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 468.000 spettatori (7.1%), nella prima parte, e 1.054.000 spettatori (10%), nella seconda parte. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 253.000 spettatori pari al 3.3% di share. Sulla stessa rete il daytime de L’Isola dei Famosi 13 segna 978.000 spettatori e il 7.3%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.056.000 spettatori con il 6.9%.

Su Rai3 Tutta Salute raccoglie 369.000 spettatori (6.4%). Chi l’ha Visto? 11.30 ha ottenuto 457.000 spettatori (6.6%). Quante Storie ha raccolto 660.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 The Mentalist ha appassionato 350.000 spettatori con il 3.4% di share mentre La Signora in Giallo 878.000 (6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 399.000 spettatori con share del 6.3% nella prima parte, e 485.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

eva henger e la figlia mecedesz

Tra Uomini e Donne over e Il Segreto, numeri record per le brevi strisce dell’Isola e di Amici.

Su Rai1 il game show Zero e Lode ha appassionato 1.942.000 spettatori con il 12.9%. La Vita Diretta ha raccolto 1.389.000 spettatori con l’11.9%, nella prima parte, e 2.123.000 telespettatori con il 15.7%, nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.677.000 spettatori con il 17%. Una Vita ha convinto 2.829.000 spettatori con il 18.3% di share. Sulla stessa rete Uomini e Donne ha appassionato 3.090.000 spettatori con il 23.4% (Finale: 2.766.000 – 24.3%). Il daytime de l’Isola dei Famosi 13 ha raccolto 2.823.000 spettatori con il 25.8%. Amici di Maria De Filippi Verso il Serale ha interessato 2.830.000 spettatori con il 26.1%.

Il Segreto ha appassionato 2.777.000 spettatori con il 24.6%. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.245.000 spettatori con il 18.7%, nella prima parte, a 2.599.000 spettatori con il 18.5%, nella seconda parte, e a 2.528.000 spettatori con il 16.2%, nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 934.000 spettatori con il 7.1%. Castle ha convinto 417.000 spettatori (3.7%). Madame Secretary segna 298.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 la serie animata I Griffin segna 989.000 spettatori con il 6.3%. I Simpson ha raccolto 1.140.000 spettatori (7.4%). Big Bang Theory ha raccolto 769.000 spettatori con il 5.3%. L’appuntamento con New Girl è stato scelto da 519.000 (4.4%).

tristan il segreto

How I Met Your Mother – E alla Fine Arriva Mamma ha raccolto 453.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Aspettando Geo ha interessato 708.000 spettatori con il 6.4% mentre Geo ha registrato 1.555.000 spettatori con il 12%. Carta Bianca segna 1.280.000 spettatori con l’8.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.021.000 spettatori con il 7%. Su La7 TGLa7 Cronache ha ottenuto 410.000 spettatori con il 2.6%. Tagadà ha interessato 365.000 spettatori (share del 2.7%). Su Real Time Amici ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Tv8 il daytime di Dance Dance Dance ha raccolto 90.000 spettatori con lo 0.6%.

Seconda Serata

Su Italia1 dopo 90 Special, Baywatch al 9.2% e al 7.4%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.188.000 spettatori con il 13.7% di share. Su Canale 5 Matrix ha totalizzato una media di 581.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%. Su Rai2 Inferno sulla Terra segna 405.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 595.000 spettatori con il 7.1%. Su Italia1 Baywatch è visto da 484.000 spettatori (9.2%), nel primo episodio, e 283.000 spettatori (7.4%), nel secondo episodio. Su Rete 4 il film Il Pianista è stato scelto da 275.000 spettatori con il 4% di share. Su La5 1 2 3… Stile raccoglie 115.000 spettatori e lo 0.9%.

Telegiornali

TG1

pamelona in baywatch

Ore 13.30 3.443.000 (22.2%)

Ore 20.00 5.493.000 (22.6%)

TG2

Ore 13.00 2.131.000 (15.2%)

Ore 20.30 1.695.000 (6.4%)

TG3

Ore 14.25 1.650.000 (10.9%)

Ore 19.00 1.826.000 (9.4%)

TG5

Ore 13.00 2.857.000 (20.1%)

Ore 20.00 4.686.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.359.000 (11.8%)

Ore 18.30 1.031.000 (6.5%) prima parte, 875.000 (4.8%) seconda parte

TG4

Ore 11.30 274.000 (4%)

Ore 18.55 784.000 (4.2%) prima parte, 774.000 (3.6%) seconda parte

TGLA7

Ore 13.30 611.000 (3.9%)

Ore 20.00 1.187.000 (4.8%)