Estratto dell’articolo di Giulia Magis per Nuovo

Alena Seredova parla alla vigilia del suo quarantesimo compleanno: Alcune donne famose, come Penelope Cruz, dicono che questa sia l’età più bella ma io faccio fatica a crederci. L’idea di raggiungere gli anta in salute mi rende felice ma la vedo come una svolta dalla quale inizia poi la discesa…Insomma, ho sentimento contrastanti. Se avessi potuto, mi sarei fermata a 33-35 anni. Le rughe erano di meno e i figli erano piccoli!...

Non ho nostalgia del passato: i miei 18 anni li ho detestati perché all’improvviso sono diventata responsabile di tante cose. Non vorrei tornare neppure ai venti: non ero abbastanza matura per gestire certe situazioni".

''Gestire due figli da sola è molto faticoso. Capisco chi mi diceva che cambiare pannolini non era niente: bambino piccolo problema piccolo; figlio grande, problema grande...internet è incontrollabile, sul loro telefono loro possono trovare di tutto e i rischi sono tanti''.

E sul matrimonio col manager Alessandro Nasi: “Al momento non rientra tra i miei progetti. Comunque non escludo nulla.: magari dopo i 50…”

