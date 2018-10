ALFONSO SIGNORINI SGANCIA LA BOMBA: CARLO CONTI AVREBBE DECISO DI LASCIARE LA RAI E CEDERE AL CORTEGGIAMENTO DI MEDIASET – “POTREBBE ESSERE IL COLPACCIO DELLA PROSSIMA STAGIONE TV. CON SÉ IL CONDUTTORE PORTEREBBE VIA IL SUO STORICO GRUPPO DI AUTORI” - DAGOSPIA SCRIVEVA DEL TRASFERIMENTO UN ANNO E MEZZO FA, MA SALTO' PERCHE'...

L’indiscrezione è clamorosa: Carlo Conti lascia la Rai per andare a Mediaset? È quanto scrivono i beninformati del settimanale Chi, riportando un’insistente voce di corridoio. “Potrebbe essere il colpaccio della prossima stagione tv: Carlo Conti avrebbe deciso di lasciare la Rai e cedere al corteggiamento del ‘Biscione’.

Le sue recenti apparizioni in Mediaset sarebbero un’ulteriore conferma. Con sé il conduttore porterebbe via il suo storico gruppo di autori”, si legge sul giornale diretto da Alfonso Signorini.

La recente ospitata del conduttore toscano nel programma di Canale 5 condotto da Maurizio Costanzo e la scadenza del contratto tra Conti e la Rai fissata per giugno 2019 potrebbero essere due inizi verso questa direzione.

E dire che il re degli ascolti della tivù pubblica ha sempre rifiutato in passato le proposte economiche arrivate del Biscione, garantendo fedeltà a mamma Raisin dal lontano 1985. “Me lo chiesero molti anni fa: aggiungevano uno zero al mio contratto, 100 milioni di lire diventavano un miliardo.

Ma non avevo capito quel che andavo a fare. Meglio crescere poco per volta”, aveva detto a gennaio Conti circa su un suo ipotetico passaggio alla concorrenza. “È più facile che uno di quegli alieni degli spot arrivi a Sanremo che io traslochi a Mediaset. È fantascienza”, aveva ribadito nel 2017. Ora la dirigenza è cambiata, così come il vento in Rai: e lui cambierà casacca?

