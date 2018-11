ALT! LELE MORA A ''STASERA ITALIA'' DA BARBARA PALOMBELLI ANNUNCIA DI AVER TROVATO INVESTITORI STRANIERI PER ''L'UNITA''': ''E' GIA' STATA COMPRATA. PARTIRANNO SUBITO CON UN GIORNALE ONLINE E POI...'' - L'EX AGENTE DEI DIVI E' GIORNALISTA PUBBLICISTA

«È GIÀ FATTA: L’UNITÀ È STATA ACQUISTATA»

Nel corso della puntata di “Stasera Italia”, in onda questa sera alle 20.30 su Retequattro, Lele Mora ha annunciato che diventerà ufficialmente il Direttore del quotidiano L’Unità: «Ci sono degli investitori stranieri – non europei, non italiani – che credono nella mia persona. L’Unità è già stata comprata da due gruppi di “Signori” che hanno abbastanza soldi e hanno un buon investimento da fare: uno dei due è un mio amico e mi ha chiesto se volevo dirigere il giornale. È già fatta, partiremo subito con un giornale online. Alla presentazione di un libro di Morricone - aggiunge - ho incontrato Giorgio Assumma, che è un grande avvocato, che mi ha detto: “Perché non prendi anche me a fare il Direttore con te de L’Unità?” Avere Assumma vuol dire che, se mi prendo qualche querela, sono già tutelato! [ride, ndr] Dobbiamo ancora sederci attorno a un tavolo e formare la squadra, ma ho intenzione di prendere dei buonissimi nomi».

