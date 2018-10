AMMAZZA STO ''VENOM'': CON UNA LINGUA PIÙ LUNGA DI VALENTINA NAPPI, MALGRADO IL MASSACRO DELLA CRITICA, DOMINA LA SCENA INTERNAZIONALE A MANI BASSE E SANTIFICA TOM HARDY COME SUPERSTAR MARVEL: 205 MILIONI GLOBALI - MALE GLI ITALIANI, IL PIÙ ALTO È IL FILM CON ABATANTUONO A 242MILA EURO, WIM WENDERS SU PAPA FRANCESCO A 218MILA - IN USA BENE 'A STAR IS BORN', DI BRADLEY COOPER CON LADY GAGA, 41 MLN E OTTIMA REAZIONE DI PUBBLICO E CRITICA

Marco Giusti per Dagospia

Incassi dell'8 ottobre 2018.

Ammazza sto Venom di Tom Hardy! Con una lingua più lunga di Valentina Nappi o di Emilio Fede dei bei tempi, il faccione un po' alla Salvini (see, gli piacerebbbe...), malgrado il massacro della critica, domina la scena internazionale a mani basse e santifica Tom Hardy come superstar Marvel. 80 milioni di dollari in America, altri 125 in tutto il mondo per un totale di 205 globali con un budgettino di 100 milioni. Ha fatto il botto nella Corea del Sud, 15 milioni, Russia, 11, Messico, 7. Solo da noi, con tanto di partite e di poca voglia di andare al cinema, sono 3 milioni 729 mila euro in quattro giorni. Ai ragazzini è piaciuto, meno agli adulti.

Da noi batte l'ormai stravisto Incredibili 2, secondo a 1 milione e mezzo, ormai arrivato a un totale di 10 milioni di euro, il pur potente cartone Smallfoot, 837 mila euro alla sua prima settimana, The Nun, l'horror del momento, altri 552 mila euro per un totale di oltre 5 milioni, e The Wife con Glenn Close e Jonathan Pryce, l'unico film intelligente per signore sulla piazza, che è molto cresciuto sabato e domenica. Disastrosi, come al solito, gli incassi del cinema italiano.

Un nemico che ti vuole bene con Diego Abatantuono e Antonio Folletto, alla sua prima settimana, si ferma a 242 mila euro, la commedia Non è vero ma ci credo 85 mila euro. Il documentario di Wim Wenders Papa Francesco almeno è ottavo a 218 mila euro. Se continua così l'anno prossimo sarebbe meglio proprio limitarsi a produrre solo serie tv e dieci film da festival. O distribuire questi film direttamente in tv senza passare dalle sale. Ma la verità è che non stiamo producendo bei film, a parte quei sette-otto buoni titoli da festival.

In America, insomma, trionfa Venom con 80 milioni di dollari in 4290 sale. Doppia anche il potentissimo A Star Is Born con Bradley Cooper e Lady Gaga, 41 milioni con 3686 sale e un lancio sicuro per una decina di nomination agli Oscar. Amato da pubblico e critica A Star Is Born si avvia a un lungo percorso di successi, ma la furia di Venom ha sorpreso un po' tutti.

Terzo è Smallfoot, il nuovo cartone animato con lo yeti protagonista, 14 milioni di dollari. Seguono Night School, la commedia di Malcolm D.Lee con Kevin Hart, altri 12 milioni alla seconda settimana per un totale di 46, e il mistery per ragazzi The House With a Clock in its Wall, 7,2 milioni con un totale di 55.

