ANCHE HUGH GRANT HA CEDUTO: SI SPOSA L’ULTIMO IRRIDUCIBILE SCAPOLO DEL CINEMA – L’ATTORE, CHE SPOSERA’ LA FIDANZATA SVEDESE MADRE DI 3 DEI SUOI 5 FIGLI, DICEVA: "SOLO NELLA BIBBIA LE PERSONE HANNO MATRIMONI MONOGAMI E LUNGHI 40 ANNI" (ORA TRA GLI SCAPOLONI D’ORO RESTANO VIERI E PIPPO INZAGHI) - VIDEO

Candida Morvillo per il Corriere della Sera

hugh grant Anna Eberstein

Hugh Grant, 57 anni, si sposa a fine maggio con la produttrice svedese Anna Eberstein ed è davvero l' ultimo irriducibile scapolo del cinema che capitola. Dopo George Clooney, restava solo lui, con «l' aggravante» che quando lui calcava da divo il tappeto rosso alla prima di Quattro matrimoni e un funerale, anno 1994, Clooney non era ancora nessuno e girava i primi ciak di E.R. Medici in prima linea.

hugh grant liz hurley

Grant, invece, faceva già impazzire le donne ed era invidiatissimo dagli uomini, avendo per eterna fidanzata una sfolgorante Liz Hurley. La loro foto, proprio a quella prima, lui in smoking, lei con un abito Versace tutto spacchi tenuti insieme da grosse spille, è iconica di un' epoca. Stavano insieme dal 1987, avrebbero resistito in tutto 13 anni. Lei, nel '95, reggerà anche allo scandalo che vede Grant arrestato sul Sunset Boulevard di Los Angeles assieme alla prostituta di colore Divine Brown. La foto segnaletica dei due è, a suo modo, un' altra immagine impossibile da cancellare dalla memoria.

hugh grant liz hurley

Erano altri tempi, la vicenda fece più scalpore di quanto non lo faccia oggi la storia di Donald Trump con la pornostar Stormy Daniels. Allora, c' era da seppellirsi in casa per la vergogna, da averne la carriera stroncata, invece Grant si scusa, non si ritira neanche in Rehab, e questo basta a Liz per perdonarlo e alle folle per continuare ad amarlo.

Per altri due decenni, rimane il seduttore perfetto e credibile di tante commedie romantiche di successo, è il libraio che s' innamora di Julia Roberts in Notting Hill, è l' oggetto del desiderio di Renée Zellweger in Bridget Jones, è il marito innamoratissimo di Meryl Streep in Florence. Intanto, accumula flirt e una relazione di due anni con l' ereditiera Jemima Khan, ma a sposarsi non pensa proprio.

In un' intervista tv a Howard Stern, dice che «solo nella Bibbia o in libri del genere le persone hanno matrimoni monogami e lunghi 40 anni.

Non appena ci si sposa, si diventa possessivi, gelosi e altre cose infelici». Quanto a diventare padre, ha sempre detto: «I bambini mi piacciono finché gli do il bacetto della buonanotte e li restituisco ai legittimi proprietari, ovvero i genitori».

Ora, Hugh Grant va a nozze con la 39enne Anna Eberstein, madre di tre dei suoi cinque figli, l' ultimo nato tre mesi fa, e messa così sembra lo scontato epilogo di un tran tran di coppia ben rodato, con borghesissima casa da dieci milioni di sterline nel centro di Londra, se non fosse che Grant ha avuto i primi tre figli a «mamme alterne». La primogenita, Tabitha, è nata nel 2011 dalla cinese Tinglan Hong, «storia passeggera» l' aveva definita un portavoce.

hugh grant Anna Eberstein

Poi, nel 2012, Grant ha un bimbo, John Mungo, da Anna.

Ma anche le storie passeggere a volte ripassano e, l' anno dopo, Grant ha un altro figlio, Felix, di nuovo con la cinese.

Salvo poi tornare da Anna e avere con lei altri due bambini. Se si sia trattato di relazioni sovrapposte, intermittenti, poliamoriche, non si sa. C' è da sospettare che Eberstein sia una donna paziente, ma Grant è riservatissimo, non parla della sua vita privata e delle nozze si è saputo solo perché in Municipio sono state affisse le pubblicazioni. Da anni, l' attore porta avanti una personale campagna contro l' intrusione della stampa nella privacy, ha scritto articoli, si è presentato in parlamento.

hugh grant divine brown

Sentendosi perseguitato da paparazzi e tabloid nel periodo delle paternità a raffica, si è appellato alla Corte suprema inglese e si è avvicinato ad associazioni che studiano i rapporti fra potere e media.

Difficilmente spiegherà cosa l' ha convinto a cambiare idea su matrimonio e famiglia. Né vedremo le nozze in mondovisione: è l' ultimo scapolo celeberrimo d' Inghilterra, ma non è Henry d' Inghilterra.

