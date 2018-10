ANDARE IN VACCHI – VIDEO! IL RAM-POLLO SVALVOLATO SI ALLENA SUL FRECCIAROSSA: TORSO NUDO E SCALZO, SI ARRAMPICA SULLE CAPPELLIERE E INIZIA A FARE FLESSIONI, POI ARRIVA FIORELLO E…

gianluca vacchi si allena in treno con fiorello 9

A torso nudo e scalzo. Gianluca Vacchi si allena duramente ma non in palestra. La star di Instagram, diventato famoso per i suoi balletti (nella vita è un imprenditore), si è messo a fare esircizi in treno. Ma non è solo perché con lui c'è Rosario Fiorello. (video Instagram di Gianluca Vacchi)

