ANIMAL HOUSE! GALLERIA FOTOGRAFICA DI ANIMALI NON DOMESTICI CHE CI FANNO VISITE INASPETTATE, DAL COCCODRILLO CHE SUONA ALLA PORTA ALL'ORSO APPISOLATO SULL'AMACA

Annabel Fenwick Elliott per “Mail On Line”

rana in bagno

Certi incontri non capitano tutti i giorni e talvolta è davvero inutile chiedersi come abbia fatto un cavallo ad arrivare sul pianerottolo di un palazzo, un cerbiatto sul letto di un motel, o perché un coccodrillo suoni alla porta e un orso si appissoli proprio sull’amaca nel tuo giardino.

orso in amaca mucca photobomb al pony gufo nel tubo cerbiatto nel motel coccodrillo alla porta alligatore nel campo da golf bisonte in strada cavallo sul pianerottolo lama in florida famiglia di rane sul tetto orso sul patio ragno del web puma in casa pipistrello batman coyote al pub orso e gatto in alaska scimmia sul cofano volpe nel vaso vitellino in macchina procione alla finestra