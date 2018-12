ANNA TATANGELO A TUTTO SESSO: "PER ESSERE FELICE DEVO FARLO ALMENO 3 VOLTE A SETTIMANA" - INTERVISTATA DALLE 'IENE', LA CANTANTE SI LASCIA ANDARE: "LA PRIMA VOLTA? PARCHEGGIO, IN MACCHINA. ECCO COSA MI HA SORPRESO NELLA MIA VITA SESSUALE – MOLESTIE? SI’, UNA VOLTA E L’HO MANDATO A CAGARE -AVANCE DALLE DONNE: SI’, MA NON CI SONO STATA - UN LAVORO CHE NON FAREI MAI? LA PROSTITUTA" - VIDEO E FOTOGALLERY

Anna Rossi per il Giornale

Dopo essere stata pizzicata (di nuovo) in compagnia di Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo ha finalmente ritrovato la strada della felicità.

E oltre alla serenità in amore, per Anna è arrivata anche quella in campo professionale visto che proprio in questi giorni debutta con il rapper Achille Lauro con il nuovo singolo Ragazza di periferia. E quale occasione migliore per Le iene se non questa per mettere sotto torchio i due cantanti? E così è stato.

gigi d'alessio anna tatangelo

In una doppia intervista, ad Anna Tatangelo e ad Achille Lauro sono state fatte le domande più disparate. E ovviamente, gira e rigira, si è finiti a parlare di sesso. "La prima volta? Parcheggio, in macchina - dice la Tatangelo -. Mamma non ti preoccupare sono a casa di un'amica". E invece... Ma fin qui le domande erano piuttosto soft, ora la musica cambia.

gigi d'alessio anna tatangelo

"Nella tua vita sessuale qualcosa ti ha mai sorpreso?", domanda la iena. "Oh, va beh... andiamo avanti - dice ridendo Anna -. Quando aspetti una cosa e in realtà è un'altra. Per essere felice devo farlo almeno tre volte a settimana". E dopo il tema caldo, si va a parlare di molestie. "Mi è successo soltanto una volta - spiega la cantante - ma ho mandato a cagare. Se succede consiglio di tirare un bel calcio nei coglioni e andare a denunciare".

anna tatangelo 15

Anna Tatangelo, poi, confessa anche di aver ricevuto avance da donne: "Sì, ma non ci sono stata perché per me sono più tradizionalista".

