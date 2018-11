GLI ANNI ‘90 DEL ROSARIO (FIORELLO): “ERO UNA SPECIE DI FEDEZ, FERRAGNI, BELEN MESSI INSIEME. SE ALLORA CI FOSSERO STATI I SOCIAL, SAREI STATO FATTO A PEZZETTINI- LO SHOW DI RAI1? RINVIATO A DATA DA DESTINARSI: ORA SONO FELICE DI FARE RADIO SENZA SOCIAL E TELECAMERE – E POI LINUS, BALDINI, IL FRATELLO BEPPE E IL SINDACO DI RIACE MIMMO LUCANO – E SU DJOKOVIC: “IO ARTEFICE DEL SUO EXPLOIT? ERA UNO SCHERZO. QUANDO SI TRATTA DI CAZZEGGIARE NOLE NON SI TIRA MAI INDIETRO” - VIDEO

Roberto Pavanello per “la Stampa”

Entusiasmo. Forse è questa la parola chiave per leggere la carriera di Fiorello. Lo aveva quando coinvolgeva gli ospiti dei villaggi vacanza negli Anni 80, ce l' ha ancora adesso che si muove tra radio (approdo sicuro) e tv (approdo incerto ma gradito).

«Ma ormai sono pronto per la pensione - esordisce a inizio intervista -. Tra due anni ne avrò sessanta, è ora che mi ritiri...», inutile dire che l' affermazione va presa come una delle sue battute, perché con Fiorello è così, se ha voglia di "cazzeggiare", tentare di tenerlo sui binari è inutile.

Ma se lei va in pensione, che dirà Linus che ha appena festeggiato i 61 anni?

«Ci batterà la faccia...».

Ride. Il riferimento è all' incidente capitato a Linus la scorsa domenica mentre correva. Sono due vecchi amici che si sono ritrovati professionalmente con il suo ritorno a Radio Deejay.

La prima puntata de Il Rosario della Sera è andata in onda lo scorso 29 gennaio. Da due settimane è tornato, sempre dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 20. Contento?

«Molto. Faccio la radio come si faceva una volta, senza social e telecamere. A me la radiovisione non piace. L' ascoltatore deve immaginare. Posso raccontare di essere in diretta da Los Angeles e chi mi ascolta deve poterci credere».

Cosa è stata per lei Deejay?

«È stato il sogno, l' inizio di tutto. La prima grande radio. Per me era un punto di arrivo, ero già a posto così. Io di Linus e degli altri avevo solo sentito parlare perché Deejay in Sicilia e nei villaggi turistici in cui lavoravo non arrivava. Non ero un dj, facevo altro e Claudio Cecchetto fu bravo a spiegarmi che cosa voleva da me.

Il primo a cui mi affiancò fu Amadeus, che era arrivato pochi mesi prima di me. Poi, dopo un programma con Tony Severo, Cecchetto ebbe l' intuizione di mettermi in coppia con Marco Baldini. E nacque Viva Radio Deejay , fu un tale successo che in Sicilia c' era chi vendeva le cassette con la registrazione del programma».

Poi ci furono la tv, il mitico Karaoke, Sanremo, gli spettacoli dal vivo e nel 2001 il ritorno in radio, ma alla Rai. A Radio 2.

«Accadde per caso, perché dopo il successo televisivo di Stasera pago io facemmo il tour nei teatri. A seguirlo c' era Radio 2. Con chi? Con Marco Baldini! E fu così che ci ritrovammo e nacque Viva Radio 2 . In quel periodo la radio era in crisi, la mia fu una scelta controcorrente. C' era chi scriveva: "Perché Fiorello dopo il successo in tv torna a fare la radio?". E invece andò alla grande. E volete sapere perché? Perché il programma durò otto stagioni. Delle prime quattro o cinque non se ne accorse nessuno, poi nelle ultime tre esplose».

Restiamo in Rai. Che cosa ne è del programma tv che era previsto per l' autunno?

«È stato rinviato a data da destinarsi. Quando già avevamo iniziato a realizzarlo, avevamo già la scenografia, il direttore di Rai 1 Teodoli fu mandato via. Così mi ritrovai senza referenti: il governo non aveva ancora fatto le nuove nomine. Impossibile andare avanti. Così pensai: "Almeno faccio le vacanze estive e rifaccio Il Rosario della Sera che mi diverte anche di più».

Come è cambiato il suo modo di far radio dopo la separazione da Baldini?

«Ho scoperto che il Maestro Cremonesi sta diventando un' ottima spalla. Poi c' è Gabriella Germani, che con le imitazioni agisce in modo diverso, così come i Gemelli di Guidonia e Danti. Invece di avere una spalla ne ho cinque o sei, adesso è come se un gruppo di amici stessero davanti a un microfono. Allo stesso tempo sono io stesso la mia spalla. Registro un personaggio e interagisco con lui. E poi puntiamo sulla musica, ai nostri ospiti canori facciamo fare tante belle cose».

Con lei lavorano gli autori Francesco Bozzi, Pierluigi Montebelli, Federico Taddia e Martino Clericetti. Quanto c' è di scritto nel programma?

«Un 60%, soprattutto l' attualità e le parti con i personaggi che registro. Il bello è che a casa non tutti capiscono che sono sempre io. A volte sembra un altro anche a me...».

In un' epoca di contrapposizione molto forte, quanto accade influisce sul suo modo di fare radio?

«Come ha detto Camilleri da Fazio, viviamo in un' epoca con la presenza dell' odio vicino a noi. Un odio esasperato anche dai social, che rende la vita un po' più brutta. Nella mia ora cerchiamo di stare lontani dalle polemiche, provando a ironizzare anche sulle cose più brutte. Vogliamo regalare un po' di buonumore a chi ci segue. Ai tantissimi che sono in macchina».

Paolo Virzì sta per uscire con il film «Notti magiche», quali sono state le sue?

«È meglio se non lo dico - ride -. Negli Anni 90 ero nel boom del boom del successo. Vivevo di notte. Erano notti molto magiche... Ero una specie di Fedez, Ferragni, Belen messi insieme. Se allora ci fossero stati i social, sarei stato fatto a pezzettini».

Suo fratello Beppe si è molto esposto in difesa del sindaco di Riace Mimmo Lucano, ne avete parlato?

«Sì. Lui lo conosce, sa che persona è, hanno continuato a sentirsi anche dopo la fiction.

Io mi fido di mio fratello e quindi credo abbia fatto benissimo».

Da www.tennisworlditalia.com

È stato un "gioco" riuscito perfettamente, visto che non c'è nulla di concreto in ciò che dice Nole. Infatti, rispondendo a Tennis World Italia su Twitter, Fiorello ha scritto. "Cari Amici.

Era uno scherzo. Ho chiamato Nole per farmi mandare un vocale da mandare in Radio, chiedendogli espressamente di farmi passare per l’artefice del suo nuovo exploit! Molti ci hanno creduto, tanto che alcune scuole tennis mi hanno cercato affinché dessi consigli ai loro giocatori.

Questo è quanto... Scherzo riuscito. Si Sa Nole è un grande , e non si tira mai indietro quando si tratta di cazzeggiare. Saluti Fiore!"

