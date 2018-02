GLI ANNI ’90 NON MUOIONO MAI: LE SPICE GIRLS TORNANO INSIEME – LE 5 POP STAR HANNO RITROVATO L'INTESA E SOPRATTUTTO UN ACCORDO DA 10 MILIONI DI STERLINE PER UNA SERIE DI NUOVI PROGETTI – VICTORIA BECKHAM, INIZIALMENTE SCETTICA SULLA REUNION, SI E’ FINALMENTE CONVINTA. E SU INSTAGRAM... - VIDEO

Da www.rockol.it

SPICE GIRLS

Continua la telenovela sulla possibile reunion delle paladine del "girl power", scioltesi come gruppo nel 2000 e tornate in attività tra il 2007 e il 2008. Ora, secondo quanto riportato da una fonte del tabloid britannico The Sun, sembrerebbe che le cinque pop star inglesi abbiano trovato un accordo di 10 milioni di sterline ciascuna (circa 11 milioni di euro) per una serie di nuovi progetti.

Victoria Beckham, che a novembre dello scorso anno aveva manifestato la sua riluttanza, avrebbe ora acconsentito a unire le forze dopo aver ricevuto assicurazioni sul fatto che non dovrà prestare la sua voce nel nuovo progetto.

Le Spice Girls sono oggi a Londra per una serie di progetti imminenti, tra cui programmi TV, testimonianze e una raccolta dei loro grandi successi. Non sembrerebbe comunque che ci siano esibizioni dal vivo in cantiere.

spice girls

La fonte del Sun ha aggiunto: "Questa è la reunion pop che nessuno avrebbe mai pensato potesse accadere. Ma dopo un lungo periodo di negoziati, Victoria ha concordato che è giunto il momento di lavorare su nuovi progetti. "È molto eccitante perché è sempre stata irremovibile sul fatto che non sarebbe mai tornata".

spice girls

L’ultima volta che le Spice Girls si sono esibite assieme è stata durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi nel 2012.

SPICE GIRLS beckham con le spice girls e eva longoria spice girls Mel B delle Spice Girls nel look della regina con le spice girls