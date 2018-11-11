L'UNITA' L'UNITA' l'unità toscani gramsci GRAMSCI lele mora funerali di paolo limiti 12 LELE MORA IN TRIBUNALE lele mora francesca cipriani
DA ANTONIO GRAMSCI A LELE MORA! 'L'UNITÀ' È SENZA PACE: IL QUOTIDIANO LASCIATO CHIUDERE DAL PD ADESSO POTREBBE FINIRE NELLE MANI DEL “RE DEI VIP” – “VOGLIO RILANCIARE IL GIORNALE PER DARE VOCE E OPINIONE A UN SEGMENTO SOCIALE NON PIÙ RAPPRESENTATO: LA SINISTRA MODERATA, VICINA AI GIOVANI..."-
L'UNITA' L'UNITA' l'unità toscani gramsci GRAMSCI lele mora funerali di paolo limiti 12 LELE MORA IN TRIBUNALE lele mora francesca cipriani
“CORONA? MI HA STESO. E’ PIU’ BONO DEL PANE” - ASIA ARGENTO A MARA VENIER RACCONTA COME E’ INIZIATA CON 'FURBIZIO': "MI HA CERCATO LUI. IO L’HO INVITATO A CASA MIA PERCHE’ AVEVO PAURA DEI PAPARAZZI. ERO DEPRESSA, MA NON VOGLIO PARLARE DEI DETTAGLI DELLA NOSTRA SESSUALITA’. QUANDO IERI HO SCOPERTO CHE NE AVEVA PARLATO... - E POI CHE LE FOTO DI CHI ("HO PENSATO: MI TRADITO ANCORA PRIMA DI INIZIARE"), GLI STRALI CONTRO L'EX AMICA ROSE McGOWAN. E SU WEINSTEIN…
DISPERATO EROTICO TRUMP - A PARIGI UNA ATTIVISTA FEMEN SCAVALCA LE TRANSENNE MENTRE PASSA LA MACCHINA DEL PRESIDENTE USA DIRETTO ALL'ARCO DI TRIONFO PER LA COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DELLA FIRMA DELL'ARMISTIZIO. LA DONNA, CON UN CARTELLO CON SCRITTO “FALSI PACIFICATORI”, È STATA SUBITO BLOCCATA - VIDEO
IMPICCARSI AI NUMERI (SBAGLIATI) DI BRUXELLES - LA COMMISSIONE HA TOPPATO LE ULTIME 14 PREVISIONI, E ORA CI DICE CHE L'ITALIA L'ANNO PROSSIMO NON CRESCERÀ COME PREVISTO DAL GOVERNO E CHE IL DEFICIT SARÀ PIÙ ALTO. NELL'ULTIMO LUSTRO CI HANNO AZZECCATO SOLO UNA VOLTA
“SCAMBIO” VITA - GLI ITALIANI SOGNANO LE AMMUCCHIATE E SU PORNHUB (SOPRATTUTTO LE DONNE) CERCANO VIDEO DI SOLLAZZI DI GRUPPO - LA REGIONE MENO INTERESSATA AI FILMATI DI ORGE (CON UN - 13% RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE) È IL VENETO, CHE PROBABILMENTE È LA ZONA CON LA PIÙ ALTA CONCENTRAZIONE DI LOCALI PER SCAMBISTI DI TUTTA ITALIA ED È DA SEMPRE TERRA DI PRUDERIE…
FLASH - CHE S-VENTURA! E' GIA' FINITA CON IL CHIEVO: L'EX CT DELLA NAZIONALE SI E' DIMESSO DOPO IL PARI CON IL BOLOGNA: IN 4 PARTITE HA RACIMOLATO UN PAREGGIO E 3 SCONFITTE: LA SQUADRA VENETA, CHE HA INIZIATO CON 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE, E' A QUOTA ZERO IN CLASSIFICA
LUCI AL COTRONEON - SVESTITI I PANNI DEL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI GIORNALISMO LUISS, ROBERTO COTRONEO È PRONTO A RITUFFARSI NELLA TRINCEA DELLA STAMPA CHE CONTA - DA MARCELLO SORGI A ANDREA VIANELLO, DA MARINO SINIBALDI (RIBATTEZZATO ‘SINIBALDO’) A PIER LUIGI CELLI FINO A FRANCA LEOSINI: ECCO CHI C’ERA ALLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL SUO MEMOIR “NIENTE DI PERSONALE”
GIOIELLI FERROVIARI – PER MOLTI SONO SOLTANTO UN PUNTO DI PARTENZA O DI ARRIVO, MA ALCUNE STAZIONI SONO DELLE MERAVIGLIE ARCHITETTONICHE CHE MERITANO MOLTO DI PIÙ DI UN SEMPLICE SGUARDO DISTRATTO – ECCO LE DIECI PIÙ BELLE D’EUROPA: UNA È ANCHE IN ITALIA…
GUARDATE IL TELEFONINO QUANDO SIETE A LETTO? FATE MOLTA ATTENZIONE. L’USO DELLO SMARTPHONE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE NON SOLO PEGGIORA IL VOSTRO SONNO E PROVOCA DANNI ALLA RETINA, MA HA EFFETTI NEGATIVI ANCHE SULLA PELLE – LA LUCE BLU CREA DANNI AL VOLTO, ACCRESCENDO LE RUGHE, LE OCCHIAIE E…