Estratto dall’intervista di Arianna Finos per ‘la Repubblica’

"Quando ho visto le speculazioni sul nostro rapporto, su un fantomatico contratto, perfino il mio ingaggio all'Isola dei famosi, ho capito che non potevo accettare la piega che stava prendendo la cosa sui media e ho deciso di chiudere con Fabrizio Corona".

Asia Argento si racconta nel suo attico nella periferia di Roma, un salotto vissuto pieno di strumenti musicali, la cucina a vista tappezzata di foto in cui ora prepara un caffè. Sorride: "È una chiusura senza alcun risentimento, perché in quel breve periodo in cui ci siamo sentiti e visti Fabrizio mi ha portato il sorriso. Mi ha fatto del bene, non penso assolutamente male di lui né che sia una persona cattiva o che mi abbia usato".

Che rapporto è stato?

"Brevissimo. Ci siamo visti quattro volte in un mese e non so da dove è nata l'idea della storia d'amore. Lui ha voluto incontrarmi per parlare di lavoro, io ero stata una grande amica di suo padre Vittorio, un grande dell'editoria, a 19 anni scrivevo nei suoi magazine King e Moda. Per rispetto a lui ho incontrato Fabrizio qui a casa. In un momento di grande solitudine, in cui non pensavo assolutamente di avere rapporti di alcun tipo. Però ho visto la persona senza pregiudizi rispetto a ciò che si diceva di lui, al suo vissuto.

Mi è sembrato interessante, intelligente, e anche un bel ragazzo, mi sono detta: perché no, perché non frequentarlo un pochino. Però già dalla seconda volta che ci siamo visti la cosa è degenerata nel gossip. Il gossip non mi riguarda, mi fa orrore. Ho vissuto tutta la vita in maniera riservata, riparata. Non esco per non essere fotografata, non mi dà eccitazione che la gente faccia speculazioni sulla mia vita privata. La terza volta che l'ho visto, c'erano ancora e sempre i paparazzi, ho capito che questo tipo di situazione non potevo viverla. Non mi ci riconosco. Sono un'artista, mi interessa quello".

Non pensa di essere stata usata?

"Nel modo più assoluto. Però sento che non sono fatta per questo tipo di vita, lui invece è così, una persona che sta sempre su queste riviste di gossip, che sono il mio peggior incubo. Neanche se fosse stato un grande amore, cosa che non è stata perché questo rapporto non ha avuto neanche il tempo di crescere: è stata un'amicizia. Prima di diventare una cosa da rotocalco, ho detto con garbo: preferisco finirla qui".

Beh però si capisce che Corona ha un certo affiatamento con i paparazzi.

"E infatti quando ho capito questa cosa, quando è successa, ho preso le distanze. La prima volta, poi la seconda ha negato che ci fossero i paparazzi, alla terza ho detto basta. Io non giudico la vita, guardo la persona. Mi sono attaccata a lui anche per il suo vissuto, una persona che si è fatta tanto carcere. Io credo nella redenzione e nelle seconde possibilità. Io giudico solo la persona che ho conosciuto. Mi faceva piacere dopo tanta solitudine avere qualcuno che si interessasse a me. Anche perché non esco di casa, non vedo nessuno. E mi ha fatto del bene, sono tornata a sorridere, mi ha aiutato a voltare pagina, checché se ne dica. Non sentivo di dovermi fasciare la testa prima di romperla".

[Il Metoo] È una grande rivoluzione femminile, ma per me questo capitolo è chiuso. Il mio contributo l'ho dato. Non mi sento di poterne parlare più perché devo pensare alla mia vita, che è stata molto scossa. Quando apri le porte per prima ricevi un sacco di bastonate. Poi la gente passa attraverso questa porta con facilità e magari con vestiti d'alta moda e una spilletta sul petto. (…)

