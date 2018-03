ARGENTO OSSIDATO - NESSUNO SI E’ FILATO ASIA ARGENTO AI DAVID DI CULATELLO: NON UN PENSIERO O UN RINGRAZIAMENTO - LEI ROSICA E TWITTA: “RINGRAZIO I DAVID DI NON AVERMI INVITATA E NEMMENO CITATA IERI SERA. FIERA DI NON APPARTENERE ALLA CRICCA IPOCRITA ED OMERTOSA DEL CINEMA ITALIANO. THE REVOLUTION WILL NOT BE TELEVISED”

manifestazione wetoo asia argento rose mcgowen miriana trevisan

Alessandra Menzani per www.liberoquotidiano.it

Fa quasi tenerezza, a questo punto, Asia Argento. Con tutto l'impegno e la fatica che ci ha messo a denunciare Harvey Weinstein 20 anni dopo, a dire che tutti i mali dell'Italia sono da attribuire a Silvio Berlusconi e a sfilare con il pugno chiuso al grido di No shame fist, tutto tristemente inutile. Non se la fila nessuno. Ai David di Donatello, il Sanremo dei premi cinematografici, nemmeno una citazione, un pensiero, un ringraziamento per quanto ha tribolato. Nulla.

asia argento alla manifestazione wetoo

Stavolta lei non ci sta. Dopo essere stata ignorata dai media americani, che hanno messo in copertina tutte le vittime del produttore zozzo tranne lei, dopo aver litigato con Cristiana Capotondi per la sua difesa di Fausto Brizzi, il regista accusato di molestie in televisione ma non in tribunale, adesso la figlia di Dario Argento, che ormai vive su Twitter, sbrocca. E scrive un post che vince il David come "migliore rosicona" del 2018. "Ringrazio i David Di Donatello di non avermi invitata e nemmeno citata ieri sera. Fiera di non appartenere alla cricca ipocrita ed omertosa del cinema italiano. THE REVOLUTION WILL NOT BE TELEVISED". Uno slogan che, effettivamente, ci mancava.

asia argento loft

Il cinema italiano ha dimenticato Asia Argento. Forse perché sono decenni che lei non fa un film decente. O soltanto un film. Non se la fila nemmeno Laura Boldrini che Asia ha lodato pubblicamente condividendo con lei l'afflato femminista con un memorabile messaggio che recitava: "Anche io con @lauraboldrini, dalla parte delle donne, degli immigrati, dei detenuti... Forza e coragggio Laura, siamo con te ¡No pasarán!".

asia argento intervista ambra battilana

Il capolavoro, poi, lo tocca quando si rivolge direttamente a Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, sul suo account, ringrazia "le donne che hanno denunciato". E Asia lo retwitta e scrive: "Prego". Un po' come Nanni Moretti che aveva scritto al Papa in Caro Diario. Aspettiamo con ansia la prossima mossa della nostra eroina.

rose mcgowan asia argento