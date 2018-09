ARGENTO VIVISSIMO – ROSE McGOWAN SI SCUSA CON ASIA CHE REPLICA: "SE ME LE AVESSE FATTE PRIMA NON AVREI PERSO IL LAVORO A X-FACTOR E AVREI EVITATO ACCUSE DI PEDOFILIA" - FEDEZ: “LA ARGENTO E’ UNA DELLE SCELTE PIU’ AZZECCATE DI 'X FACTOR'. IO LA TERREI” - DOMENICA SERA ASIA SARA' OSPITE DI GILETTI SU 'LA 7'

Gloria Satta per il Messaggero

rose mcgowan e asia argento

Botta e risposta sui social tra Rose McGowan e Asia Argento che, dopo il suo accusatore Jimmy Bennett, domenica 30 sarà ospite di Massimo Giletti a Non è L' Arena su La7. L' attrice americana, che Asia aveva minacciato di azioni legali, si è scusata di aver detto che la Argento non si era «comportata in modo responsabile», accettando i messaggi erotici e le foto di nudo a lei inviati da Bennett quando lui aveva 12 anni.

fedez asia argento

«Avevo capito male, ne aveva 17», ha affermato McGowan. Asia ha accettato le scuse «ma se Rose le avesse fatte prima non avrei perso il lavoro a X Factor e avrei evitato accuse di pedofilia». Per lei sembra avvicinarsi il reintegro nella giuria del talent Sky: l' ultima parola spetta agli avvocati Usa della pay tv che stanno studiando il caso. Intanto l' altro giurato Fedez ha detto a Rtl 102.5: «Asia è una delle scelte più azzeccate di X Factor. Io la terrei».

