Alessandra Menzani per Libero Quotidiano

Una vita da diva, uomini ricchi e famosi, tra cui Warren Beatty, i film, il successo appena maggiorenne, il frullatore mediatico. Dopo un' esistenza grama così, come non capire Eleonora Giorgi che annuncia l' intenzione di chiudere baracca e passare gli ultimi anni in convento. C' è chi va a svernare a Miami, chi si gode la pensione alle Canarie, chi si sigilla in abbazia con le suore.

Ad ognuno la sua libidine.

Sono dichiarazioni impegnative quelle che l' attrice di Mia moglie è una strega e Borotalco affida a Spy, Mondadori, un cavallo di battaglia quando è a corto di argomenti spendibili per un' intervista, visto che già nel settembre del 2016, per lanciare il suo libro, aveva lanciato la bomba: «Non escludo la clausura. Chiudermi in una comunità.

Forse in un convento. \ Sono stanca. Non ne posso più del cuore che batte forte e mi assorda». Oggi la stessa litania: «Sento molto forte il bisogno di raccoglimento per il quarto tempo della mia vita», ha detto la 64enne ex moglie di Massimo Ciavarro. «Ho passato molte notti a cercare sul web i conventi migliori, mi piacerebbe condividere il mio futuro con persone che hanno la mia stessa aspirazione». Di sicuro costano meno di hotel e spa di lusso, e talvolta le location sono ugualmente incantevoli. «È una possibilità lontana, ma arriverà il momento in cui lascerò tutto», conclude.

Eleonora Giorgi, romana, padre italiano e madre ungherese, è stata sposata con due uomini, entrambi padri dei suoi figli. Due amori intensi ma sfortunati. Nell' autobiografia ha raccontato un flirt con Warren Beatty e di avere avuto una grave dipendenza dall' eroina. A salvarla, dice, è stato l' amore per suo marito Angelo Rizzoli, che ripaga separandosi dopo poco quando lui viene travolto dallo scandalo della P2 e incarcerato. «A 24 anni sono entrata in una storia più grande di me. Angelo era doppio, conosceva il bene ma precipitava nel suo opposto», raccontava lei.

Il tribunale le darà la metà dei proventi della vendita della quota di azioni Rizzoli, 5 miliardi di lire.

Insieme a Ornella Muti, era la donna più bella del cinema pop italiano. Adriano Celentano, con cui ha girato Mani di velluto, l' ha stregata, ma non hanno mai consumato. «Era di un sexy sconvolgente», diceva del Molleggiato, «Ero sedotta dal suo carisma sexy. Mi innamorai di lui, ma solo platonicamente». Nonostante la carriera all' apice, si allontana dal mondo dello spettacolo perché mal digeriva che la stampa la facesse a pezzi per la vicenda Rizzoli. Il ruolo di sex symbol le dava fastidio, si sentiva soffocare. Conosce l' attore Massimo Ciavarro, ci fa un figlio e fa la mamma.

Adesso una nuova crisi.

Opinionista e giudice di vari talent show, vuole «dimettersi» da personaggio pubblico, addirittura vorrebbe annullare il suo ego, pensare solo a Dio e al raccoglimento. Un po' più di Paolo Brosio e un po' meno di Claudia Koll che si è fatta suora laica. Una scelta così drastica come chiudersi in convento e chiudere con i piaceri carnali mal si concilia con una vita sentimentale appagante. Infatti è single: «Sono stata sposata con due uomini cruciali per la mia vita. Ho vissuto l' amore in una maniera così devastante e totalizzante che ora sono felice della mia autonomia. Altri la chiamerebbero "singolitudine"».

A ben vedere l' annuncio di una vita monacale è la stranezza minore tra quelle pronunciate nell' intervista che Giulio Pasqui le ha fatto su Spy. Infatti la Giorgi ha pure raccontato di andare in giro con le mascherine per paura di ammalarsi; ha fatto il cenone di Natale a casa sua con i parenti e li ha costretti a indossarle. Chissà se le farà indossare anche alle consorelle.

2. MA CHE SE NE VADANO AL DIAVOLO

Vittorio Feltri per Libero Quotidiano

Non c' è più religione.

Igor lo sterminatore, quello che ha ammazzato l' oste ed è sparito per mesi, salvo ricomparire in Spagna e stecchire altre tre persone a schioppettate, ora riposa in carcere in attesa di giudizio.

E fin qui siamo nell' ordine naturale delle cose. I pluriomicidi stanno bene dietro le sbarre dove si spera non possano più nuocere all' umanità. Ciò che sorprende è apprendere che il signor assassino abituale non parli con nessuno (ignora la lingua iberica) e stia tutto il giorno, e forse anche la notte, assorto nella lettura della Bibbia, che tratta una materia spirituale in contrasto con il carattere, la cultura e i trascorsi del famigerato criminale.

Ci domandiamo incuriositi che sia passato per la testa di Igor, in poche settimane di reclusione, capace di indurlo a dedicarsi alle Sacre scritture con tanto fervore. Il cervello dei nostri simili, notoriamente, è una fucina di misteri, ma nel capo di questo spietato individuo non riusciamo neanche a immaginare quale rivoluzione si sia compiuta. Saltare da Satana a Giobbe è un esercizio assai spericolato e impegnativo.

Come e perché è potuto avvenire?

Non siamo capaci di rispondere. La notizia comunque è clamorosa e merita di essere segnalata ai lettori, che suppongo basiti dinanzi alla vicenda narrata.

Ma c' è un altro fatto stupefacente.

Ieri si è appreso da fonti giornalistiche che Eleonora Giorgi, attrice cinematografica dal curriculum tribolato, ha manifestato per l' ennesima volta l' intenzione di volersi ritirare in convento allo scopo di dedicarsi alle esigenze dell' anima, posto che ce l' abbia. Inoltre, afferma di essere presa dal desiderio di regalare le sue residuali energie alla assistenza dei bambini, i quali a suo dire sono angeli caduti dal cielo per ricordarci che Dio esiste. Non abbiamo nulla da obiettare sulla conversione della ex diva, moglie per la breve durata di un sospiro dell' ormai defunto Angelo Rizzoli, che abbandonò nell' attimo in cui fu ingiustamente arrestato. Ciascuno agisce secondo coscienza e indole.

Tuttavia ci preoccupa che la signora ogni due per tre confessi di essere attratta dalla vita monastica, poi però continui a campare coi soldi a lei lasciati dal consorte all' atto del ricco divorzio, evitando con cura di ripararsi in una abbazia dove la sua voce non avrebbe più una eco pubblica.

Sia a Igor sia a Eleonora diamo un consiglio non richiesto, ma saggio: invece di andare in cerca dell' abbraccio del padreterno, vadano all' inferno entrambi, si troveranno maggiormente a loro agio.

