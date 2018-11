ARSENALE DI "ROMA SPARITA" - AURELIO PICCA A RTL 102.5: "LA CAPITALE NON È IN DECADENZA, È INVISIBILE. VIENE FUORI SOLO QUESTO AFRORE CHE EMANA DAI BASTIMENTI UMANI DELLE PERIFERIE. IL RESTO NON SI RICONOSCE. I TURISTI PORTANO IN TASCA LA FOTO DEL COLOSSEO MA IL COLOSSEO NON SI VEDE PIÙ. ROMA E’ QUELLA DEL BELLI, LA ROMACCIA.." – E POI PARLA DELLA PLEBE CAPITOLINA “SUPERIORE A QUELLA NAPOLETANA PERCHE’…”

Aurelio Picca, autore di Arsenale di Roma distrutta, edito da Einaudi Stile Libero, è stato ospite questa mattina di Non Stop News, trasmissione di informazione quotidiana, condotta da Pierluigi Diaco, Fulvio Giuliani e Giusi Legrenzi, in onda su RTL 102.5 e sul canale 36 del DTT e sul 750 di Sky.

aurelio picca (2)

Alla domanda di Pierluigi Diaco sullo stato della Capitale, sulla sua decadenza nell'epoca Raggi, Picca ha risposto tranchant: -"Questa per Roma non è l'epoca della decadenza. E' l'epoca dell'invisibilità. Roma è sparita, non si vede più, solo viene fuori questo afrore che emana dai bastimenti umani delle periferie, che sono nella Roma di oggi. Il resto è sparito, non si riconosce.

AURELIO PICCA

Solo i turisti portano in tasca la foto del Colosseo ma in realtà il Colosseo non si vede più. Non è quella Roma-plastico, la Roma di notte. Tutti parlano della luce di Roma, ma l'unica luce possibile di Roma è quella della notte". Picca spiega che, nel libro, racconta la sua Roma:- "E' la Roma che ho dentro di me, dentro al mio corpo, una Roma che non c'è più, in bianco e nero. Quella che c'era ancora dagli anni '60 fino alla metà degli anni '80, che ora non c'è più. Che è svanita, che è andata impastrocchiandosi, unendo i quartieri, cercando di diventare la Capitale d'Italia, una metropoli".

aurelio picca

"Roma doveva rimanere la serie di villaggi sui colli alla foce del Tevere"- riflette ancora Picca che, poi, analizza la composizione della 'plebe' romana, "superiore ad ogni plebe, cresciuta all'ombra del mondo pagano e della Chiesa Cattolica. Roma è quella del Belli la "Romaccia",il Belli è colui che ha inventato il dialetto romano, perché Roma non aveva nemmeno il suo dialetto. Ogni quartiere aveva la sua parlata. La plebe romana è superiore a quella napoletana: è più cinica e più spietata, adesso si parla tanto del Caravaggio e si parla della Roma del Seicento ma ancora oggi Roma è così", conclude Picca.

PICCA 1 PICCA 3 PICCA 7 PICCA PICCA4 PICCA 8 PICCA 6 PICCA 5 picca e Zeichen picca AURELIO PICCA PICCA 9 AURELIO PICCA PICCA 2 emanuele trevi er francesino aurelio picca antonio gnoli aurelio picca antonio gnoli aurelio picca (1) er francesino aurelio picca antonio gnoli (2) AURELIO PICCA er francesino aurelio picca antonio gnoli AURELIO PICCA