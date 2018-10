ASIA FUORI DA ‘X-FACTOR’ – NON SONO BASTATI LA MOBILITAZIONE DELLA RETE E NEMMENO LA RICHIESTA DAGLI SCHERMI DE “LA 7”, DAGLI STATI UNITI, IL "NO" DEFINITIVO ALLA ARGENTO - AL SUO POSTO, QUASI CERTAMENTE, CI SARÀ LODO GUENZI, LEADER DE 'LO STATO SOCIALE'

Da Il Fatto Quotidiano

Non sono bastati gli altissimi ascolti, la mobilitazione della Rete, il ribaltamento della storia e nemmeno la sua personale richiesta dagli schermi di La7: Asia Argento è fuori da X-Factor. Allontanata "di comune accordo" dopo l' esplosione del caso Bennett (il giovane attore americano che la accusa di violenza sessuale), la protagonista del #MeToo non ritroverà il suo scranno in giuria il 25 ottobre, il giovedì nel quale cominceranno i live.

Al suo posto, quasi certamente, ci sarà Lodo Guenzi, leader de Lo Stato Sociale. L' annuncio arriverà a ridosso di quel giorno, ma la decisione è ormai presa. La motivazione ufficiale è la stessa dell' inizio di settembre: l' affaire Argento ha scatenato un polverone mediatico che distoglierebbe l' attenzione del pubblico dai concorrenti. E, sempre ufficialmente, la decisione non è mai stata messa in discussione.

La verità è che, anche all' interno di Fremantle e Sky Italia, via via che di Jimmy Bennett venivano fuori le accuse precedenti (a suo carico) e i disastri finanziari, si è ragionato a lungo su un eventuale reintegro dell' attrice. Asia funziona, è competente e ha il pubblico dalla sua. Perché farsela scappare? Perché dagli Stati Uniti è arrivato il no definitivo e non c' è stato verso di far cambiare idea ai vertici della multinazionale. Una scelta contraria avrebbe creato un precedente internazionale e poi, dopo aver denunciato Weinstein, Asia Argento all' America non sta più così simpatica.

