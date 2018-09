ASIA, LA TUA AVVENTURA A X FACTOR FINISCE QUI – ANCHE SE ALLE AUDIZIONI HA CONVINTO TUTTI, DAI COLLEGHI AI FAN, ASIA ARGENTO NON SARÀ PIÙ GIUDICE DEL TALENT. LA RETROMARCIA NON È MAI STATA SUL TAVOLO E LA SEPARAZIONE CON SKY DOPO IL CASO BENNETT È CONSENSUALE – AL SUO POSTO ARRIVERÀ…

Roberto Pavanello per www.lastampa.it

asia argento x factor 6

No, Asia Argento ai live di X Factor 12 non la vedremo. A nulla sono valsi gli appelli, c’è stata anche una fortunata raccolta firme online, i tweet, gli articoli di diverse testate: le strade tra la figlia del maestro dell’Horror e Sky non si rincontreranno.

Non adesso, perlomeno, non in questa forma. La questione è che la retromarcia, dell’una o dell’altra parte non è mai stata sul tavolo. Dopo la separazione consensuale tra Asia e Sky+Fremantle seguita alla deflagrazione del caso Jimmy Bennet, l’addio è arrivato inesorabile.

asia argento x factor 4

Atteso da tutti e accolto ora con entusiasmo, ora con rammarico. Rammarico che è aumentato una volta che la si è vista all’opera nelle Audizioni, le prime quattro puntate di XF12 fin qui andate in onda su Sky Uno. Anche tra i più diffidenti (non i contrari a priori, comunque vada) è parso chiaro come il ruolo di giudice calzasse a pennello alla Argento.

fedez asia argento

Puntuali i giudizi e le osservazioni agli aspiranti partecipanti al talent, notevole il feeling al tavolo con Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez. Tutte ottime premesse in vista della più complicata prova live, nella quale in molti si sono “bruciati”. In Sky e Fremantle, almeno su questo, possono gonfiare il petto. Loro lo hanno sempre sostenuto: abbiamo scelto Asia per la sua competenza musicale, non per quello che rappresentate nel movimento #metoo.

asia argento x factor 3

L’hanno difesa dalle critiche piovute fin dai primi giorni dopo l’annuncio sulla scelta , per poi capitolare quando è scoppiato il caos. Si potrà sempre obiettore sulle buone ragioni dalla rinuncia a lei nel programma, ma indietro non si torna. Evidentemente i piani andavano tenuti ben separati, ma ciò non è stato possibile.

ASIA ARGENTO E JIMMY BENNETT

Comunque, nelle dichiarazioni ufficiali si è sempre parlato di separazione consensuale. E, sebbene, al di là di qualche ritorno di fiamma, per ora l’attenzione mediatica sembra essersi affievolita, il caso Bennett vs Argento e viceversa, è ancora di là dal concludersi (l’ultimo squillo è stata l’’intervista di Massimo Giletti su La7).

asia argento xfactor

Perciò si mettano l’anima in pace gli estimatori della Argento, al suo posto vedremo un altro giudice. Chi sarà? Bella domanda. La risposta per adesso non c’è. Sky e Fremantle non hanno ancora scelto colui o colei che avrà l’onore e l’onere di sostituirla.

asia argento

Proseguono le trattative e la rosa dei candidati ha sempre meno petali. Va da sé che il tempo stringe, il prossimo giovedì ci saranno i Bootcamp durante i quali gli spettatori sapranno quale categoria è stata assegnata a chi e, di conseguenza quella di Asia (avrebbe avuto le band?). Facile immaginare che nemmeno i componenti dalla sua squadra siano molto tranquilli in questi giorni.

Dopo i Bootcamp, che ridurranno a cinque aspiranti per categoria, si passerà agli Home Visit che vedranno la scelta definitiva degli otto “talentuosi” che andranno ai live. Non ci sarà nessun annuncio a sorpresa durante la prima serata dal vivo, a Rogoredo dicono che lo annunceranno prima. Ma prima quanto?

ASIA ARGENTO IN LACRIME LAURA BOLDRINI ASIA ARGENTO lo scambio di messaggi I MESSAGGI DI ASIA ARGENTO SU JIMMY BENNETT asia argento x factor 2 asia argento x factor 1 I MESSAGGI DI ASIA ARGENTO SU JIMMY BENNETT asia argento x factor 5